«Вам хамит начальство?»: Психолог Кардиакос о том, как фильтровать негатив от руководства

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с откровенной грубостью со стороны руководителя на работе. Подобные моменты, обычно, достаточно сильно давят на психику, поскольку человек чувствует себя абсолютно беззащитным и безоружным, по отношению к несправедливо грубящему боссу.