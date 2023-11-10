«Вам хамит начальство?»: Психолог Кардиакос о том, как фильтровать негатив от руководства

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Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с откровенной грубостью со стороны руководителя на работе. Подобные моменты, обычно, достаточно сильно давят на психику, поскольку человек чувствует себя абсолютно беззащитным и безоружным, по отношению к несправедливо грубящему боссу.
Как справляться, если ваш руководитель – хам, а также – как отличить настоящее хамство от «крика человека о помощи», рассказала корреспонденту«Радио 1» клинический психолог АнастасияКардиакос.
В первую очередь специалист напомнила, что очень часто кричат, капризничают и необоснованно нервничают дети. Однако, стоит понимать, что делают они это не из-за того, что хотят сделать вам, а, наоборот, потому что плохо им. Так они стараются привлечь ваше внимание и вызвать интерес. Взрослые же люди, как не странно, также порой не умеют правильно обрабатывать свои чувства и вымещают их именно посредством хамства.
При этом, по словам Кардиакос, в таком случае у людей включается защитный механизм«фильтрации». Они слышал слова, однако, не обращают внимание на тон и жестикуляцию.
По её словам, способ донесения информации действительно может быть неприятным и даже не допустимым, но вот смысл сказанного принесёт вам реальную пользу.
Специалист сравнила это с владением иностранным языком – чем больше слова вы знаете– тем увереннее чувствуете себя в чужой стране. Так же и в случае с хамами. Большое количество дежурных защитных фраз позволит вам сыграть с грубияном на одном поле.
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В первую очередь специалист напомнила, что очень часто кричат, капризничают и необоснованно нервничают дети. Однако, стоит понимать, что делают они это не из-за того, что хотят сделать вам, а, наоборот, потому что плохо им. Так они стараются привлечь ваше внимание и вызвать интерес. Взрослые же люди, как не странно, также порой не умеют правильно обрабатывать свои чувства и вымещают их именно посредством хамства.
«Чаще всего это в работе бывает, когда работодатель по-хамски относится к сотрудникам. Его уже и слушать не хочется, но так или иначе приходится», - отметила психолог.
«Хамство – это способ получить желаемое»: Психолог Кардиакос объяснила, почему люди хамят
При этом, по словам Кардиакос, в таком случае у людей включается защитный механизм«фильтрации». Они слышал слова, однако, не обращают внимание на тон и жестикуляцию.
«Иногда бывает так, что хам действительно внутри своего послания несёт что-то нужное нам», - подчеркнула эксперт.
По её словам, способ донесения информации действительно может быть неприятным и даже не допустимым, но вот смысл сказанного принесёт вам реальную пользу.
«Можно иметь некий набор заранее заготовленных фраз, который вы для себя подготовите. Эти фразы могут быть даже метафоричного подтекста», - посоветовалаКардиакос.
«Текст без смайликов – хамство?»: Психолог Кардиакос раскрыла, как противостоять грубиянам
Специалист сравнила это с владением иностранным языком – чем больше слова вы знаете– тем увереннее чувствуете себя в чужой стране. Так же и в случае с хамами. Большое количество дежурных защитных фраз позволит вам сыграть с грубияном на одном поле.
«Самое главное – не пытаться переучивать хама, и не имея ресурсов не вступайте с ним в полемику», - в завершении напомнила Кардиакос.
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Евгения Парфентьева