Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями

Весной глаза могут страдать от разных причин, среди которых пыль и аллергены, яркое солнце, ветер, перепады температуры и атмосферного давления, а также обострения хронических заболеваний. Медики выделяют также непосредственное снижение зрения в весенний период — гемералопию, или, как говорят в народе, «куриную слепоту».