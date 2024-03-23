Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями

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В связи с потрясшими Россию последними событиями, многие находятся в состоянии тревоги и страха.
Как восстановить своё психологическое состояние и успокоиться в беседе с «Радио 1» рассказала клинический психолог Анастасия Кардиакос.
Специалист рассказала о нескольких полезных техниках, которые помогут справиться с состоянием тревоги.
В первую очередь Кардиакос посоветовала научиться разделять внутреннее и внешнее состояние. Если вы склонны к тревожности, то в моменты душевного неспокойствия стоит относиться к себе как можно более бережно.
По её словам, если у вас нет возможности напрямую повлиять на ситуацию, то одного просмотра новостей в день будет вполне достаточно.
Психолог также посоветовала проговаривать тревожные мысли вслух, параллельно занимаясь каким-нибудь рутинным делом. Например, можно мыть руки.
Кардиакос напомнила, что хорошо помогает пересчитывать предметы вокруг вас или спокойно дышать повторяя про себя — «Я со всем справлюсь». Психолог посоветовала перенести свой страх в рисунок. Он не должен быть красивым, необходимо рисовать спокойно и непринуждённо, выплёскивая свою тревогу на бумажный лист.
По словам эксперта также хорошо снять тревогу помогают бег, уборка и любая другая смена гормонального фона.
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Специалист рассказала о нескольких полезных техниках, которые помогут справиться с состоянием тревоги.
«Снижаем скролинг ленты по тревожной теме. Не гуглим, не пересматриваем, раз за разом включаясь к тревожный круг. Переставая перепроверять и заново проживать через обсуждения», — посоветовала психолог.
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По её словам, если у вас нет возможности напрямую повлиять на ситуацию, то одного просмотра новостей в день будет вполне достаточно.
«Диафрагмальное дыхание. Мы дышим грудью . За дыханием животом, нужно больше внимание и снижается ЧДД частота дыхательных движений (в стрессе 20-30, в спокойствии 14-19). Положите одну руку на грудь, вторую на живот. Вдох через нос — грудь поднимается, живот выпячивается, Выдох через рот — втягиваются мышцы живота», — рассказала о полезной технике эксперт.
Психолог также посоветовала проговаривать тревожные мысли вслух, параллельно занимаясь каким-нибудь рутинным делом. Например, можно мыть руки.
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Кардиакос напомнила, что хорошо помогает пересчитывать предметы вокруг вас или спокойно дышать повторяя про себя — «Я со всем справлюсь». Психолог посоветовала перенести свой страх в рисунок. Он не должен быть красивым, необходимо рисовать спокойно и непринуждённо, выплёскивая свою тревогу на бумажный лист.
«Поочередное напряжение-расслабление. 7 секунд напрягаем, 40 расслабляем. Сжимаем изо всех сил!!! Каждой части тела уделяем отдельное внимание: Кулаки, бицепс,плечо. Двигайтесь по телу расслабляя-напрягая каждую зону», — рассказала Кардиакос об ещё одной технике.
По словам эксперта также хорошо снять тревогу помогают бег, уборка и любая другая смена гормонального фона.
«Ну и главные слова, что если чувствуете, что не справляетесь — обратитесь к психологу», — заключила Кардиакос.
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Евгения Парфентьева