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Психолог Кардиакос рассказала, как справиться с тревожными мыслями

23 марта 2024, 11:30
Фото: iStock/AntonioGuillem

Фото: iStock/AntonioGuillem

В связи с потрясшими Россию последними событиями, многие находятся в состоянии тревоги и страха.
Как восстановить своё психологическое состояние и успокоиться в беседе с «Радио 1» рассказала клинический психолог Анастасия Кардиакос.

Специалист рассказала о нескольких полезных техниках, которые помогут справиться с состоянием тревоги.


В первую очередь Кардиакос посоветовала научиться разделять внутреннее и внешнее состояние. Если вы склонны к тревожности, то в моменты душевного неспокойствия стоит относиться к себе как можно более бережно.

«Снижаем скролинг ленты по тревожной теме. Не гуглим, не пересматриваем, раз за разом включаясь к тревожный круг. Переставая перепроверять и заново проживать через обсуждения», — посоветовала психолог.
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По её словам, если у вас нет возможности напрямую повлиять на ситуацию, то одного просмотра новостей в день будет вполне достаточно.

«Диафрагмальное дыхание. Мы дышим грудью . За дыханием животом, нужно больше внимание и снижается ЧДД частота дыхательных движений (в стрессе 20-30, в спокойствии 14-19). Положите одну руку на грудь, вторую на живот. Вдох через нос — грудь поднимается, живот выпячивается, Выдох через рот — втягиваются мышцы живота», — рассказала о полезной технике эксперт.

Психолог также посоветовала проговаривать тревожные мысли вслух, параллельно занимаясь каким-нибудь рутинным делом. Например, можно мыть руки.
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Кардиакос напомнила, что хорошо помогает пересчитывать предметы вокруг вас или спокойно дышать повторяя про себя — «Я со всем справлюсь». Психолог посоветовала перенести свой страх в рисунок. Он не должен быть красивым, необходимо рисовать спокойно и непринуждённо, выплёскивая свою тревогу на бумажный лист.

«Поочередное напряжение-расслабление. 7 секунд напрягаем, 40 расслабляем. Сжимаем изо всех сил!!! Каждой части тела уделяем отдельное внимание: Кулаки, бицепс,плечо. Двигайтесь по телу расслабляя-напрягая каждую зону», — рассказала Кардиакос об ещё одной технике.

По словам эксперта также хорошо снять тревогу помогают бег, уборка и любая другая смена гормонального фона.

«Ну и главные слова, что если чувствуете, что не справляетесь — обратитесь к психологу», — заключила Кардиакос.

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#психолог
#тревога
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Диетолог Волынкина назвала отсутствие физнагрузки частой ошибкой при похудении
22 марта 2024, 19:54

Фото: istockphoto.com/globalmoments

Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина заявила, что наиболее частыми ошибками при похудении являются отсутствие физической нагрузки, а также несоблюдение нормального режима питания.
Что касается последнего, то здесь часто стараются снизить суточный калораж и увеличить потребления белка, что также неверно.

«Во время отсутствия питания организм испытывает большой стресс и начинает ещё больше накапливать жира, так как полагает, что его вообще перестанут кормить. Большой ошибкой является отсутствие физической нагрузки. Если организм не будет тренироваться, то не будет расходовать больше калорий. Сам по себе метаболизм не увеличится», — объяснила в беседе с NEWS.ru Волынкина.

Ранее терапевт Анна Хакимова заявляла, что фастфуд можно есть не чаще, чем раз месяц.

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#врачи
#диета
#питание
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Врач Хакимова рекомендовала есть фастфуд не чаще раза в месяц
22 марта 2024, 18:04

Фото: istockphoto.com/ValentynVolkov

Терапевт Анна Хакимова заявила, что фастфуд можно есть не чаще, чем раз месяц.
«Не стоит поддаваться соблазну чаще раза в месяц. Если уж хочется бургер, его несложно приготовить самостоятельно, с чистым составом. Вместо соусов лучше использовать сок лимона и оливковое масло», — пояснила в беседе с Газета.ру врач.

Она пояснила, что в таких блюдах содержится много соли и жира, а напитки содержат пузырьки, и это всё пагубно влияет на пищеварительную систему организма, вызывая вздутие, чувство переполнения и тошноту.

Ранее сертифицированный американский врач-диетолог Келси Куник заявила, что маленький бургер с яйцом не навредит здоровью и сбалансированному рациону, так как содержит много белка.

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#врач
#напитки
#питание
#здоровье
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Повышает давление: Врачи назвали воду, которую лучше не пить
Елена Малышева рассказала о воде, повышающей давление
22 марта 2024, 16:43

Фото: istock / fizkes

Некоторая вода может повышать артериальное давление. Об этом предупредила телеведущая-терапевт Елена Малышева и её коллеги в эфире передачи «Жить здорово!».
Суточной нормой потребления воды считается 30 мл жидкости на 1 кг массы человека, однако не любая вода подходит для утоления жажды.

Офтальмолог Михаил Коновалов рассказал про медицинские исследования с газированной водой. Анализ проводится с участием ста человек. Испытуемых просили не пить воду на протяжении 12 часов, а потом употребить 400 мл газировки и обычной воды. Выяснилось, что газированная вода утоляет жажду лучше. Также важна и температура воды. Малышева отметила, что нужно пить воду температурой 4 градуса.

Условно пищеварительный тракт делится на этажи. На первом находится желудок и крупный газовый пузырь. Газы поднимаются в желудок, попадают в жёлчный пузырь, после чего человек их отрыгивает. В кишечник эти газы не попадают, там находятся только газы, вызванные деятельностью бактерий.

Врачи призвали гипертоников использовать только столовую воду, так как в ней наименьшее содержание соли. В минеральной лечебно-столовой и лечебной водах соли достаточно много, что может повышать артериальное давление. Помимо этого, содержащийся в такой воде натрий задерживается в стенке сосуда и вызывает его отек.

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#вода
#врачи
#температура
#человек
#офтальмолог
#терапевт
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Главный нарколог Подмосковья Холдин рассказал, как не заболеть туберкулёзом
22 марта 2024, 14:42

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Ослабленная иммунная система часто не может сопротивляться заражению туберкулезом. Среди сильно снижающих иммунитет факторов - курение, алкоголь и наркотики, предупредил главный внештатный специалист психиатр-нарколог подмосковного Минздрава Виталий Холдин.
«Специалисты давно подчёркивают связь между туберкулёзом и курением. Порядка 90% больных туберкулезом курят. А у уже заболевших курение усугубляет течение болезни. Угнетающее влияние на иммунитет оказывают также алкоголь и наркотики», — подчеркнул Холдин, слова которого привели в пресс-службе министерства.
Специалист перечислил несколько правил, которые помогут избежать болезни. Так, в детстве необходимо сделать прививку БЦЖ. Кроме того, нужно соблюдать правила гигиены, избегать контакта с кашляющими людьми, чаще бывать на свежем воздухе, соблюдать режим дня и укреплять иммунитет. Чтобы не ослаблять его, важно отказаться от курения и алкоголя.

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В Подмосковья в пять раз снизилась смертность от туберкулёза

Травматолог Григорьев рассказал, почему важно иметь детское кресло в машине

Врач Евсеева назвала основные симптомы болезни Паркинсона
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#иммунинитет
#московская область
#подмосковье
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Травматолог Григорьев рассказал, почему важно иметь детское кресло в машине
22 марта 2024, 13:50

Фото: istockphoto / scyther5

Главный врач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) Александр Григорьев рассказали о важности детских кресел в автомобилях. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметил, что часто взрослые люди не пристегиваются сами не считая это обязательным.

«Самые частые травмы у детей, попавших в ДТП — черепно-мозговая травма, травмы позвоночника, грудной клетки и живота. Правильное применение средств безопасности позволяет минимизировать детский травматизм. Перед перевозкой ребенка в автотранспорте, обязательно ознакомьтесь с правилами транспортировки детей и четко следуйте им», – объяснил Александр Григорьев.

Врач подчеркнул, что ни в коем случае нельзя перевозить детей на руках, так как даже при обычном торможении машины, он может получить травму. По словам специалиста «даже несильный удар головы может обернуться значительным заболеванием в будущем».

«Автокресла имеют боковую защиту головы и шеи, которая позволяет смягчить силу удара, а также защитить от осколков. Плечевые ремни должны быть надежно зафиксированы на плечах и не касаться шеи. Это необходимо, чтобы ребенок не выскользнул из автокресла. Вместо автокресел нельзя использовать люльку от коляски, предназначенную для прогулок, так как ее нельзя зафиксировать в салоне автомобиля», — отметил травматолог.

​Кроме этого, в поездках на такси обязательно нужно ​уточнять о наличии детского кресла в автомобиле.

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Врачи рассказали о причинах снижения остроты зрения весной

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#ребёнок
#врач
#травмы
#машины
#подмосковье
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Врачи рассказали о причинах снижения остроты зрения весной
22 марта 2024, 13:46

Фото: istockphoto/ktsimage

Весной глаза могут страдать от разных причин, среди которых пыль и аллергены, яркое солнце, ветер, перепады температуры и атмосферного давления, а также обострения хронических заболеваний. Медики выделяют также непосредственное снижение зрения в весенний период — гемералопию, или, как говорят в народе, «куриную слепоту».
Специалисты Химкинской областной больницы в беседе с «Радио 1» рассказали о симптомах гемералопии, причинах её появления и способах лечения заболевания. Болезнь проявляется снижением способности чётко видеть в сумерки и в ночное время. Возникают проблемы с ориентированием в затемнённом помещении. Развивается гемералопия из-за нарушения работы фоторецепторов глаза — так называемых палочек и колбочек.

Это довольно неприятное состояние, особенно для тех, кто управляет автомобилем. По статистике из-за нарушения сумеречного зрения происходит столько же аварий, сколько из-за управления машиной в нетрезвом состоянии.

Причины возникновения заболевания могут быть разными. Оно часто встречается у близоруких людей, тех, кто страдает глаукомой или катарактой. Но если такое состояние возникает внезапно, это почти наверняка связано с дефицитом витамина А, который обеспечивает бесперебойную работу фоторецепторов сетчатки глаза.

Фото: istockphoto/Vasyl Dolmatov

В случае появления признаков гемералопии следует немедленно обратиться к офтальмологу, чтобы исключить появление серьёзных проблем со зрением. А параллельно с этим нужно начать пополнять в организме запас витамина А и его предшественника бета-каротина. Больше всего витамина А содержится в продуктах животного происхождения — печени, рыбе, яйцах. Основными растительными источниками провитамина А являются овощи и фрукты жёлтого, оранжевого и красного цвета — морковь, шиповник, облепиха, сладкий перец, черешня, тыква и кабачки, а также шпинат, горох, зелёный лук и петрушка.

Помимо правильного питания, весной очень важно защищать глаза от воздействия вредных факторов окружающей среды. Кроме пыли и аллергенов, вредное воздействие могут оказать лучи долгожданного солнца. Весеннее солнце очень активно и его лучи могут легко привести к ожогу роговицы, катаракте или макулярной дегенерации. Поэтому, наслаждаясь весенним теплом, не следует забывать надевать солнцезащитные очки.

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#заболевания
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Врач Евсеева назвала основные симптомы болезни Паркинсона
22 марта 2024, 12:35

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Заведующая неврологическим отделением Зарайской больницы Елена Евсеева, как распознать симптомы болезни Паркинсона. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач рассказала, что болезнь Паркинсона является хроническим неврологическим заболеванием, при котором нарушаются движения из-за дегенерации нейронов в мозге

«Основными симптомами недуга являются дрожь в покое, замедленность движений, жесткость мышц и потеря равновесия. Также пациенты с данным заболеванием часто испытывают изменения в походке и речи.Если у вас появились указанные признаки, следует обратиться к неврологу», — объяснила Елена Евсеева.

Специалист добавила, что направление можно получить у терапевта и записаться через кол-центр по номеру 122 или чат-бота.

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#врач
#пациенты
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В Подмосковья в пять раз снизилась смертность от туберкулёза
22 марта 2024, 12:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Смертность от туберкулёза в Московской области за последние восемь лет снизилась в пять раз, значительно уменьшилась и заболеваемость. Об этом сообщил главный фтизиатр Подмосковья, главврач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Московская область демонстрирует хорошие темпы снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза. В частности, заболеваемость туберкулезом за последние восемь лет уменьшилась более, чем в два раза, а смертность снизилась в пять раз», — сказал Смердин.
Он добавил, что таких результатов удалось добиться благодаря постоянным профилактическим работам, а также доступной пациентам диагносте и лечению.

В настоящее время на территории Подмосковья работает 12 филиалов центрального областного клинического противотуберкулезного диспансера, а также 28 туберкулёзных кабинетов и диспансерных отделений на базе окружных больниц. Кроме того, имеется шесть станционеров на 900 коек.

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#медицина
#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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Психолог Бусловский назвал лучший способ борьбы с весенней депрессией
22 марта 2024, 12:11

Фото: iStock/Photodjo

С наступлением весны многие чувствуют постоянную усталость, испытывают раздражительность и апатию, а также ухудшение настроения. О том, что поможет избавиться от этих неприятных симптомов «сезонной хандры», рассказал медицинский психолог больницы в Черноголовке Николай Бусловский, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Весенняя хандра» — не что иное, как депрессивное состояние. То есть депрессии ещё нет, но имеются предпосылки к болезни. Чтобы поддержать себя и не дать недугу развиться, лучше всего подойдут физические упражнения. Особенно — на свежем воздухе и в светлое время суток. Ходите, бегайте, катайтесь на велосипеде», — посоветовал Бусловский.
Он пояснил, что посильная физическая нагрузка улучшает тонус мышц и настроение, так как способствует выработке эндорфинов — гормонов, которые положительно влияют на эмоциональное состояние человека.

Кроме того, необходимо наладить качественный сон — это улучшает деятельность мозга. Полезно также есть больше овощей и фруктов, так как после зимы организму может не хватать витаминов.

Психолог добавил, что если все эти меры не помогут улучшить состояние в течение недели, следует обратиться к врачу.

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#психолог
#советы
#весна
#здоровье
#депрессия
#черноголовка
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