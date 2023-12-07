Нарколог Сараев призвал избегать друзей, которые мешают бросить пить

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Отказаться от алкоголя бывает трудно, когда в окружении много выпивающих людей. В таких случаях наркологи советуют сменить окружение и ставить свои интересы и своё здоровье на первое место. Подробнее об этом «Радио 1» рассказал кандидат медицинских наук, психотерапевт и нарколог Марат Сараев.
«Нужно избегать те компании, где употребляют алкоголь, пообщаться с другими категориями людей, где это не принято делать. Если вы испытываете давление со стороны компании, то эта компания вам точно больше не нужна, вам нужно её поменять, даже если это компания не просто группа людей, а рабочий коллектив и так далее», — сказал специалист.Сараев почеркнул, что невозможность отказать человеку при предложении выпить, может говорить о наличии психологических проблем.
«Если человек страдает от того, что люди вокруг употребляют и он не может из-за этого им отказать, то, возможно, тут присутствует какое-то психопатологическое состояние, требующее коррекции со стороны специалистов. Если же возникает мысль, что вокруг одни зависимые или злоупотребляющие люди, значит, у вас есть проблемы с восприятием. В этом случае также рекомендуется обратиться к специалисту», — отметил он.Читайте также:
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Екатерина Шмакова