Психолог рассказала, как узнать, станет ли мужчина хорошим мужем

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Психолог Анна Сухова назвала основные критерии, на которые стоит обратить внимание, чтобы выбрать хорошего мужа и не ошибиться.
Так, по словам специалиста, непостоянство в отношениях у мужчины указывает на то, что он не способен к длительным отношениям. В браке это может привести к частым изменам.
Стоит также обратить внимание, если мужчина не желает обсуждать чувства.
Она также призвала отмечать у мужчин такие качества как эгоизм и отсутствие эмпатии, агрессивное поведение, непостоянство в финансах, нежелание брать ответственность, отсутствие целей, умение находить компромиссы и уважение к другим.
В то же время сексолог Александра Миллер в разговоре с «Москвой 24» указала, что отношения у партнёров с большой разницей в возрасте вряд ли будут долговечными.
По её словам, крепкие долгосрочные отношения можно построить именно в рамках одного поколения. Однако допустима разница в возрасте 10-15 лет.
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Стоит также обратить внимание, если мужчина не желает обсуждать чувства.
«Открытость в общении — основа здоровых отношений. Если мужчина избегает разговоров о чувствах или проблемах, это может указывать на его страх перед близостью. Более того, вы столкнулись с тем, что высказать свое мнение нельзя, эмоционально быть честной будет сложно. Это будет формировать обиды и недоверие», — предупредила Сухова в беседе с «Вечерней Москвой».
Она также призвала отмечать у мужчин такие качества как эгоизм и отсутствие эмпатии, агрессивное поведение, непостоянство в финансах, нежелание брать ответственность, отсутствие целей, умение находить компромиссы и уважение к другим.
В то же время сексолог Александра Миллер в разговоре с «Москвой 24» указала, что отношения у партнёров с большой разницей в возрасте вряд ли будут долговечными.
«В большинстве случаев они обречены на провал. Чем старше будут становиться партнеры, тем ощутимее возрастные различия, которые поначалу могут не так сильно бросаться в глаза. Это разница во внешности, взглядах, образе жизни», — пояснила специалист.
По её словам, крепкие долгосрочные отношения можно построить именно в рамках одного поколения. Однако допустима разница в возрасте 10-15 лет.
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Элина Позднякова