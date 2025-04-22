Психолог рассказала, как узнать, станет ли мужчина хорошим мужем

В народном календаре 23 апреля отмечается как день Терентия или Терентий Маревный. Название праздника связано с атмосферным явлением — маревом, туманной дымкой, которая часто появляется в это время. Православные верующие почитают мученика Терентия и его сподвижников. О приметах и запретах праздника читайте в материале «Радио 1».