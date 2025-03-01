Как заниматься сексом при боли в спине и суставах: подготовка, запреты и позы для полового акта

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Половой акт с больной спиной — скорее мучение, чем удовольствие. Но как говорится, чем сильнее хочется, тем лучше получится. Как поддержать партнера с физическими ограничениями и в каких позах любить друг друга — в материале «Радио 1».
ПодготовкаУ людей с болями в спине и суставах скованность движений обычно наблюдается по утрам, а в вечернее время усиливаются болевые ощущения. Самое благоприятное время для соития в таком случае — послеобеденные часы (14:00-16:00).
Еще важна психологическая составляющая. Так как жизнь с болью и несовершенством тела сильно отражается на сексуальных отношениях, вопрос доверия стоит весьма остро. Важно, чтобы партнер с физическими ограничениями мог открыто говорить о своих проблемах и переживаниях с любимым, получать в ответ понимание и поддержку.
Не стоит сразу сдаваться и говорить: «довольно, все болит». Лучше конкретно указывать: «сегодня меня особенно беспокоит колено, давай сменим позицию». Возлюбленному человека с ограничениями стоит быть внимательнее к партнеру и отвечать: «скажи, как тебе будет удобнее».
До полового акта нужно принять нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), если нет противопоказаний. Еще можно выпить растительные успокоительные, расслабиться в теплой ванне и попросить партнера сделать массаж. Последние два пункта станут началом прелюдии.
Планируйте свой сексЛюдям с болью в спине и суставах не стоит заниматься спонтанным проникающим сексом в неподготовленном месте. Исключение — минет или мастурбация.
Перед проникновением же нужно все обсудить, подготовиться, ведь случайный половой акт может принести болезненные ощущения одному из партнеров, а его моральное состояние лишь ухудшится.
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Позы для секса и движенияСекс в воде. Он подойдет и для активной, и для пассивной роли. Теплая вода способствует снижению нагрузки на позвоночник и суставы. Важно, чтобы интимная близость происходила не в природных водоемах, поскольку в них наблюдается патогенная флора.
Стоя. Подходит для любой роли. В пассивной нужно опереться на что-то и попросить партнера страховать одной рукой в области поясницы. В активной роли одной рукой нужно зафиксироваться на опоре (со стороны больной ноги), а на область поясницы стоит надеть бандаж.
Фрикции. В активной роли двигаться нужно только от бедра, не от позвоночника. Не стоит совершать круговые движения бедрами. В идеальном варианте половой партнер должен двигаться навстречу, но осторожно.
Классика. Для такой позы понадобится много подушек и валиков. С их помощью получится добиться правильного положения позвоночника. В процессе партнерам нельзя забывать и об обсуждении комфорта, чтобы найти наиболее удобное положение. Больную ногу лучше немного отвести в сторону и положить на подушку — ее высота должна снять напряжение. Не стоит давать ногу возлюбленному, поскольку во время секса он не сможет контролировать угол. Тот партнер, что находится сверху, опирается на руки или на локти, а не ложится сверху на другого.
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На столе. Такую позу можно использовать, но ложиться на столешницу нельзя. Любимый должен все время контролировать положение позвоночника (поясничный и грудной отдел), чтобы не допустить прогиба. Под ягодицы лучше подложить подушку. Стоит учесть, что такая позиция не подойдет для начинающих, ведь она требует огромного уровня доверия.
На весу. Опора под спиной не должна быть чрезмерно твердой, а в пояснице нельзя допускать прогиба. Если состояние спины позволяет сгибаться вперед, то можно обнять партнера и перенести нагрузку на него.
Лежа на животе. Как и в случае с классической позицией, здесь нужно сначала добиться правильного положения позвоночника. В активной роли эту позу и миссионерскую лучше не использовать.
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Какие позы не рекомендуютсяЛожки. В этой позе невозможно добиться правильного положения позвоночника.
Догги-стайл. В такой позиции можно заниматься сексом, только если партнер с болью в активной роли. Тогда нужно поставить любимого на колени и локти, а самому двигаться стоя, опираясь на что-то.
Лежа на боку. Она безопасна, лишь если купить специальный матрас с индивидуально подобранным изгибом.
После сексаПосле соития желательно сделать растяжку. Партнер может помочь растянуть по очереди каждый отдел. Лишь после этого можно расслабиться и поваляться в обнимку с любимым.
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