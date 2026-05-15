Психолог рассказал, как сохранить счастливые отношения внутри семьи
Психолог Самбурский: стоп-слово поможет остановить ссору между супругами
Конструктивное реагирование на ссоры и стоп-слово помогут супругам сохранить счастливые семейные отношения. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.
Эксперт подчеркнул, что конфетно-букетный период не длится вечно. После свадьбы отношения переходят на другой уровень, когда на первое место выходит не романтика, а ощущение безопасности рядом друг с другом.
«Во время свадьбы часто говорят фразу "и в горе, и в радости". Так вот интересно, что навык поддерживать в горе у многих все же развит, а в радости часто нет. А ведь когда мы эмоционально присоединяемся к позитивному переживанию другого, наша связь становится крепче. В свою очередь, насмешки, закатывания глаз в ответ и критика личности, наоборот, разрушают отношения», — отметил Самбурский в разговоре с Москвой 24.
Он добавил, что конфликты в семье — это нормально. Главное, чтобы члены семьи не манипулировали другими с помощью молчания, заставляя чувствовать вину. По словам психолога, такое поведение разрушает доверие.
Психолог посоветовал использовать стоп-слово во время накала страстей, разойтись на 20-30 минут, чтобы успокоиться, а после вернуться к обсуждению проблем, если в этом еще будет необходимость.
Самбурский призвал создать ритуалы, связывающие семью. Такими могут стать совместные ужины, но без телефонов, а с беседами и рассказами о том, как прошел день.