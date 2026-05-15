Психолог рассказал, как сохранить счастливые отношения внутри семьи

15 мая 2026, 15:16

Психолог Самбурский: стоп-слово поможет остановить ссору между супругами

Конструктивное реагирование на ссоры и стоп-слово помогут супругам сохранить счастливые семейные отношения. Об этом рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.





Эксперт подчеркнул, что конфетно-букетный период не длится вечно. После свадьбы отношения переходят на другой уровень, когда на первое место выходит не романтика, а ощущение безопасности рядом друг с другом.





«Во время свадьбы часто говорят фразу "и в горе, и в радости". Так вот интересно, что навык поддерживать в горе у многих все же развит, а в радости часто нет. А ведь когда мы эмоционально присоединяемся к позитивному переживанию другого, наша связь становится крепче. В свою очередь, насмешки, закатывания глаз в ответ и критика личности, наоборот, разрушают отношения», — отметил Самбурский в разговоре с Москвой 24.