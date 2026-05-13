Психолог назвала три шага, которые помогут пережить кризис среднего возраста

13 мая 2026, 13:20

Психолог Сальникова: чтобы пройти кризис возраста, нужна финансовая подушка

Фото: iStock/Irina Romanova

После тридцати, как утверждает статистика, кризис среднего возраста грозит почти каждому второму. Как можно помочь себе справиться с этим состоянием?





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что внутренние качели, желание все бросить и уехать доить коров — классика жанра.





«Однако кризис можно сделать управляемым. Главное — перестать бояться его длительности и подготовить финансовую базу», — сказала она.

Подготовка к неизбежному (финансовый план): кризис длится от полутора до трех лет. В этот момент мозг будет подкидывать безумные идеи: смена профессии, переезд, развод, возвращение к хобби. Нужно подумать о подушке безопасности.

«Кризис 30 лет наступит у всех. Поэтому первый большой совет — подготовьтесь к нему финансово, чтобы вы могли уйти из корпорации рисовать картины и вам было на что есть. Незнание сценария пугает, но знание цифр успокаивает. Если на счету есть средства на два года эксперимента — стресса будет в разы меньше», — посоветовала она.

Принять длительность и хаос: кризис нельзя вылечить отпуском за две недели. Его нужно прожить. Внутри вас будет происходить обесценивание всего, что создавали 10 лет.

«Это не депрессия и не моральное дно. Это неприятное состояние перемен, после которых последует стабильность. Примите это как факт», — пояснила психолог.

Попросить помощь и переключить фокус: если тоска затягивается дольше двух месяцев — это уже депрессия, и тут нужны психиатры. В случае с кризисом нужно легализовать свои «странности».

«Вам нужны долгие глубокие разговоры и философские сериалы. Не бойтесь уделять этому время. Чтобы понять, как подружиться с новым состоянием, его нужно сначала изучить», — резюмировала Дарья Сальникова.