«Прятки с эмоциями»: Психолог рассказал, как распознать пассивную агрессию в сети и защитить себя

15 мая 2026, 13:24

Психолог Шамсутдинов: пассивная агрессия в сети проявляется в долгих ответах

Открытое хамство в интернете легко идентифицировать и заблокировать. Но что делать, если ваш оппонент не оскорбляет, а буквально «душит вежливостью»: отвечает через час, ставит необидные реакции с подвохом или жалуется на жизнь в ответ на вашу просьбу? Пассивная агрессия стала главной негласной эпидемией цифровой коммуникации, и распознать её сложнее, чем кажется.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» заявил, что пассивная агрессия в мессенджерах — это настоящая чума нашего времени.





«Мы все сталкивались с этим: прочитал сообщение, но не ответил. Или ответил, но так, чтобы собеседник почувствовал себя неуютно», — пояснил он.

Как это проявляется и почему это так вредно

Прочитал и не ответил

«Самый распространенный способ пассивной агрессии. Человек начинает думать: «Почему он не отвечает? Я что, не важен?» Это создает напряжение и недоумение. А для того, кто игнорирует, это может быть способом показать недовольство или обиду без открытого конфликта», — сказал эксперт.

Ответ с задержкой

«Когда ты получаешь ответ спустя несколько часов или даже дней, это тоже форма пассивной агрессии. "Я тебя не игнорирую, просто у меня много дел". Но на самом деле это может быть способом указать на свою занятость и важность, намекая на то, что собеседник не так уж важен», — пояснил Шамсутдинов.

Укороченные ответы «ок», «да», «не знаю»

«Такие лаконичные ответы могут говорить о том, что человек не хочет углубляться в разговор. Это создает ощущение дистанции и может вызывать у собеседника чувство неуверенности в своих словах или действиях», — добавил специалист.

Эмоциональные реакции

«Смайлики могут быть двусмысленными. Например, отправив ":-)", можно создать видимость дружелюбия, но на самом деле за этим может скрываться сарказм или недовольство. Это своеобразная игра в прятки с эмоциями», — сказал он.

Сравнения с другими

«"Маша всегда отвечает быстро" — прямая атака на самооценку собеседника, замаскированная под невинное сравнение. Здесь идет намек на то, что кто-то другой более ценен или важен», — объяснил Эдуард.

«Если ты чувствуешь обиду или недовольство, лучше обсудить это напрямую. Открытость и честность — лучшие способы избежать недопонимания и конфликтов. Давайте учиться общаться честно и открыто. Это не только улучшит наши отношения, но и сделает наше общение более искренним и приятным», — посоветовал психолог.