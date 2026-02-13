Психолог рассказала, чем опасны суеверия насчет пятницы 13-го

13 февраля 2026, 08:42

Психолог Альберс: суеверия увеличивают вероятность происшествий в пятницу 13-го

Фото: iStock/e-crowfortton

Доктор психологических наук Сюзан Альберс из медицинского центра в Кливленде уверена, что страхи, связанные с пятницей 13-го, могут реально влиять на наше поведение. Люди начинают беспокоиться о возможных неприятностях, что, по мнению эксперта, повышает вероятность их появления. Об этом пишет РИА Новости.