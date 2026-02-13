Психолог рассказала, чем опасны суеверия насчет пятницы 13-го
Доктор психологических наук Сюзан Альберс из медицинского центра в Кливленде уверена, что страхи, связанные с пятницей 13-го, могут реально влиять на наше поведение. Люди начинают беспокоиться о возможных неприятностях, что, по мнению эксперта, повышает вероятность их появления. Об этом пишет РИА Новости.
Альберс объясняет, что культура связывает этот день с несчастьями. Ожидание плохого лишь усиливает негативные эмоции. Исследования показывают, что в пятницу 13-го многие избегают поездок и откладывают важные решения. Чтобы справиться с тревогой, психолог рекомендует придерживаться привычного распорядка. Простые действия, такие как здоровое питание, достаточный сон и физическая активность, помогают улучшить самочувствие в стрессовые дни. Прогулки на свежем воздухе также способствуют расслаблению.
Интересно, что страх числа 13 имеет научное название — «трискайдекафобия». В США эта боязнь настолько распространена, что в некоторых зданиях после 12 этажа идет сразу 14.
