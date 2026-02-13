Россиянам посоветовали брать ипотеку на короткий срок
В КонфОП объяснили, почему не стоит брать ипотеку на 25–30 лет
Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин советует россиянам брать ипотеку на 15 лет, если они планируют досрочное погашение.
В беседе с «Газетой.Ru» Янин отметил, что средний срок ипотеки — 26 лет, половина берут кредит на 25–30 лет. Длинный срок снижает платеж, но при аннуитете первые годы уходят на проценты, а долг почти не уменьшается.
Эксперт сравнил два кредита по четыре миллиона рублей под 17%: через восемь лет остаток по 15-летней ипотеке — 2,9 млн, по 30-летней — 3,6 млн. Досрочное погашение во втором случае дороже на 700 тысяч.
«Заёмщики, которые оформляют ипотеку на долгий срок, а погашают её раньше, фактически платят значительную часть процентов авансом — и при досрочном погашении эту переплату им никто не возвращает. Получается, клиент переплачивает за длительный срок, которым он в итоге не воспользовался», — пояснил Дмитрий.Он добавил, что при льготной ставке ниже депозитной досрочное погашение невыгодно: деньги прибыльнее держать на вкладе.