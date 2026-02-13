Россиянам посоветовали брать ипотеку на короткий срок

13 февраля 2026, 07:54

В КонфОП объяснили, почему не стоит брать ипотеку на 25–30 лет

Фото: Istock/Nikita Burdenkov

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин советует россиянам брать ипотеку на 15 лет, если они планируют досрочное погашение.





В беседе с «Газетой.Ru» Янин отметил, что средний срок ипотеки — 26 лет, половина берут кредит на 25–30 лет. Длинный срок снижает платеж, но при аннуитете первые годы уходят на проценты, а долг почти не уменьшается.



Эксперт сравнил два кредита по четыре миллиона рублей под 17%: через восемь лет остаток по 15-летней ипотеке — 2,9 млн, по 30-летней — 3,6 млн. Досрочное погашение во втором случае дороже на 700 тысяч.

«Заёмщики, которые оформляют ипотеку на долгий срок, а погашают её раньше, фактически платят значительную часть процентов авансом — и при досрочном погашении эту переплату им никто не возвращает. Получается, клиент переплачивает за длительный срок, которым он в итоге не воспользовался», — пояснил Дмитрий.