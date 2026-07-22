Психолог связала яркость женского оргазма с вниманием к ощущениям тела

22 июля 2026, 07:23

Фото: iStock/Napadon Srisawang

Преподаватель психологии Эссекского университета Меган Клабунде рассказала о связи между частотой оргазмов и развитой интероцепцией — умением замечать сигналы собственного организма. Об этом сообщает HuffPost.