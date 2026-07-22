Психолог связала яркость женского оргазма с вниманием к ощущениям тела
Преподаватель психологии Эссекского университета Меган Клабунде рассказала о связи между частотой оргазмов и развитой интероцепцией — умением замечать сигналы собственного организма. Об этом сообщает HuffPost.
Она провела исследование вместе со студенткой-психологом Эмили Диксон. Участницы с более выраженной телесной чувствительностью чаще сообщали о ярких оргазмах и удовлетворенности интимной жизнью. Интероцепция помогает распознавать внутренние ощущения: сердцебиение, голод, жажду, напряжение мышц или наполненность мочевого пузыря. По мнению исследовательницы, способность сосредоточиться на таких сигналах играет важную роль во время сексуального контакта.
Психолог посоветовала женщинам меньше отвлекаться на тревожные мысли и внимательнее относиться к реакциям тела. Клабунде считает, что подобный навык способен сделать интимные ощущения более насыщенными.
Тревожные мысли во время близости часто появляются из-за стремления всё контролировать: понравлюсь ли я партнёру, «правильно» ли выгляжу, получится ли расслабиться. Важно не ругать себя за такие переживания, а мягко возвращать внимание к настоящему моменту. Можно сосредоточиться на дыхании, прикосновениях, температуре кожи, положении тела и других конкретных ощущениях. Если мысли вновь уводят в сторону, достаточно заметить это и без оценки переключиться обратно на то, что происходит сейчас.
Вне интимной ситуации полезно практиковать короткие паузы внимания к телу — например, несколько минут наблюдать за дыханием или расслаблять напряжённые мышцы. Если тревога становится постоянной, мешает отношениям или сопровождается паническими состояниями, стоит обсудить её с психологом или психотерапевтом.
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