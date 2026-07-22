Врач назвал частоту утренних эрекций нормой для мужчин разного возраста

22 июля 2026, 07:23

Врач Фостер: частота утренних эрекций снижается с возрастом

Фото: iStock/Koldunova_Anna

Врач-терапевт Джефф Фостер объяснил, как с возрастом меняется частота утренних эрекций у мужчин. Об этом сообщает Metro.





По словам специалиста, в подростковом возрасте и в 20 лет такая реакция организма обычно возникает почти ежедневно. После 30 лет ее частота сокращается примерно наполовину. Мужчины в возрасте 40–50 лет чаще сталкиваются с утренней эрекцией два-три раза за неделю. После 60 лет нормальным показателем врач считает один-два таких эпизода за тот же период.



Фостер отметил, что внезапное исчезновение утренних эрекций или заметное сокращение их числа требует внимания. Подобные изменения иногда связаны с нарушением гормонального баланса или заболеваниями сердца и сосудов.





«Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз просыпались с утренней эрекцией, стоит обратиться к врачу», — посоветовал терапевт.