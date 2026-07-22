Врач назвал частоту утренних эрекций нормой для мужчин разного возраста
Врач-терапевт Джефф Фостер объяснил, как с возрастом меняется частота утренних эрекций у мужчин. Об этом сообщает Metro.
По словам специалиста, в подростковом возрасте и в 20 лет такая реакция организма обычно возникает почти ежедневно. После 30 лет ее частота сокращается примерно наполовину. Мужчины в возрасте 40–50 лет чаще сталкиваются с утренней эрекцией два-три раза за неделю. После 60 лет нормальным показателем врач считает один-два таких эпизода за тот же период.
Фостер отметил, что внезапное исчезновение утренних эрекций или заметное сокращение их числа требует внимания. Подобные изменения иногда связаны с нарушением гормонального баланса или заболеваниями сердца и сосудов.
«Если вы не можете вспомнить, когда в последний раз просыпались с утренней эрекцией, стоит обратиться к врачу», — посоветовал терапевт.
Питание и образ жизни заметно влияют на сексуальную функцию, поскольку она зависит от состояния сосудов, нормального кровотока, работы нервной системы, гормонального фона и психологического самочувствия. Рацион с большим количеством овощей, фруктов, бобовых, цельнозерновых продуктов, рыбы, орехов и растительных масел поддерживает здоровье сосудов, помогает контролировать вес, артериальное давление, холестерин и уровень сахара в крови. Напротив, избыток фастфуда, сладостей, колбас, жареной и сильно переработанной пищи может способствовать набору веса, развитию диабета и сосудистых нарушений, которые нередко ухудшают эрекцию.
Регулярная физическая активность улучшает кровообращение, выносливость, настроение и качество сна. Полезны ходьба, плавание, велосипед, бег или другие аэробные нагрузки, а также силовые упражнения. Избыточный вес, особенно жир в области живота, может снижать уровень тестостерона и повышать риск нарушений эрекции, поэтому постепенное снижение массы тела при её избытке часто даёт положительный эффект.