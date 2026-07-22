В Туве нашли живым подростка, пропавшего около недели назад
В Туве завершились поиски пропавшего подростка, который исчез на прошлой неделе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Школьник ушёл из дома, находящегося в Кызыле, утром 14 июля. Начались спасательные операции, однако с тех пор подросток ни разу не выходил на связь. Все это время его искали сотрудники полиции и волонтёры.
В итоге несовершеннолетнего обнаружили в том же районе города, где он проживает. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства отсутствия мальчика и уточняют детали случившегося.
Ранее «Радио 1» передавало, что в центре Иркутска водитель пикапа наехал на человека во время уличной потасовки. Очевидцы уверены, что за рулём находился несовершеннолетний. По факту инцидента проводится комплексная проверка.
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