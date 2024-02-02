PTI: В Индии голубь «отсидел» в ветклинике якобы за шпионаж в пользу Китая

Фото: iStock/Yuri_Karamanenko
В Индии голубь восемь месяцев «отсидел» в ветеринарной клинике из-за подозрений в шпионаже в пользу Китая, сообщает индийское информагентство PTI.
Птицу изловили в мае 2023 года в порту в пригороде Мумбаи. По данным полиции, на её лапах имелосьдва кольца: из меди и алюминия. А на внутренней стороне крыльев красовались китайские надписи, из-за чего птицу и заподозрили в шпионаже.
В ходе расследования выяснилось, что речь о шпионаже не идёт. Оказалось, что голубь участвовал в гонках в открытых водах Тайваня. Во время одного из таких мероприятий он покинул страну и прилетел в Индию.
В итоге, птицу всё же решили отпустить.
Читайте также:
Природа Канады оказалась под угрозой из-за золотых рыбок
Утки вмерзают в лёд в водоёмах Петербурга
Российский самолет столкнулся с птицей во время полета
В ходе расследования выяснилось, что речь о шпионаже не идёт. Оказалось, что голубь участвовал в гонках в открытых водах Тайваня. Во время одного из таких мероприятий он покинул страну и прилетел в Индию.
Читайте также:
Природа Канады оказалась под угрозой из-за золотых рыбок
Утки вмерзают в лёд в водоёмах Петербурга
Российский самолет столкнулся с птицей во время полета
Артем Путинцев