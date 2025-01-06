Пулеметный завод имени Дегтярева подал новый иск к Минобороны РФ

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Выпускающий пулеметы и иное стрелковое оружие завод имени В. А. Дегтярева подал новый иск к Минобороны России на сумму свыше 100 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Завод обратился в суд с иском, в котором просит взыскать с российского военного ведомства 100 569 849 рублей 71 копейку. Отмечается, что соответствующий иск подкреплен необходимыми документами.
Точные причины обращения завода в суд не уточняются. Примечательно, что это уже не первый судебный случай со стороны предприятия к оборонному ведомству.
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