У экс-губернатора Пензенской области Белозерцева начали конфисковывать имущество

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У экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, осуждённого за взяточничество, начали конфисковывать имущество. Его долги на данный момент превышают 8,4 миллиарда рублей, свидетельствуют документы суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что в доход государства были обращены наличные деньги и наручные часы люксовых брендов Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz, общая стоимость которых составляет более 9,6 миллиона рублей. Производство по конфискации имущества было начато в конце ноября.
Напомним, что арест на имущество Белозерцева был наложен ещё в 2021 году, а, начиная с 2022 года, приставы взыскивают с него в доход государства долг, превышающий 242 миллиона рублей.
В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 450 миллионов рублей.
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Напомним, что арест на имущество Белозерцева был наложен ещё в 2021 году, а, начиная с 2022 года, приставы взыскивают с него в доход государства долг, превышающий 242 миллиона рублей.
В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы приговорил Белозерцева к 12 годам лишения свободы с выплатой штрафа в размере 450 миллионов рублей.
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Анастасия Чинкова