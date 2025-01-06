Началась процедура конфискации имущества экс-министра Абызова

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Судебные приставы приступили к конфискации имущества, которое принадлежит осужденному на 12 лет колонии экс-министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы суда.
Уточняется, что имущество оценивается почти в 24 млрд рублей. Приставы изымут в доход России имущество и денежные средства осужденного, а также исполнительские сборы и задолженность.
В 2012-2018 годах Михаил Абызов занимал должность министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за границу.
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