Пушилин сообщил, что Ozon и Wildberries откроются в ДНР и ЛНР

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Популярные российские маркетплейсы Wildberries и Ozon появятся на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил глава территорий Денис Пушилин, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что ФАС РФ установила факт доминирующего положения маркетплейсов Wildberries и Ozon на российском рынке, однако на проверки в их адрес действует мораторий. На эти маркетплейсы поступает большое количество жалоб, как правило, на завышение логистических затрат, начисление штрафов и навязывание невыгодных условий.
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Мария Федоровцева