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Пушилин сообщил, что Ozon и Wildberries откроются в ДНР и ЛНР

22 марта 2024, 16:25
Фото: iStock/oatawa

Фото: iStock/oatawa

Популярные российские маркетплейсы Wildberries и Ozon появятся на территории Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил глава территорий Денис Пушилин, сообщает ТАСС.

Интернет-магазины откроют свои пункты выдачи в республиках для того, чтобы жители могли заказывать качественные товары на этих платформах.

Ранее сообщалось, что ФАС РФ установила факт доминирующего положения маркетплейсов Wildberries и Ozon на российском рынке, однако на проверки в их адрес действует мораторий. На эти маркетплейсы поступает большое количество жалоб, как правило, на завышение логистических затрат, начисление штрафов и навязывание невыгодных условий.

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#днр
#лнр
#денис пушилин
#маркетплейс
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Техэксперт Войлов заявил о росте строительных проектов в России в этом году
22 марта 2024, 17:53

Фото: istockphoto.com/ilkercelik

Вице-президент ТЕХНОНИКОЛЬ Евгений Войлов заявил, что в этом году в России прогнозируется рост числа строительных проектов.
«Внимание девелоперов направлено на Приволжье, Урал и Сибирь. Среди регионов лидерами по количеству новых проектов стали Приволжский и Уральский федеральные округа. В каждом регионе рост составил 141%. На третьем месте Сибирский федеральный округ. Рост по количеству подготовленных проектов в 2023 году составил 136% и превысил значения двух предыдущих лет», — добавил в беседе с «Известиями» Войлов.

Он также отметил, что в отрасли сохранится и даже усилится цифровизация.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье построят «1-й Химкинский» жилой комплекс класса «комфорт-плюс». В первую очередь в жилом комплексе будут возводить три жилых дома, в которых будет подземный паркинг и детский сад на 500 мест.

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#строительство
#цифровизация
#рост
#россия
#регионы
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В Подмосковье состоится первая «Подростковой биржи труда»
22 марта 2024, 17:36

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Московской области

«Подростковой биржи труда» пройдет 18 апреля в городском округе Раменское. Об этом уточнила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка Московской области.
Проект «Детская биржа труда» реализуется совместно с министерствами образования, инвестиций, социального развития Московской области и уполномоченного по правам предпринимателей Московской области.

«В рамках проекта, аппарат уполномоченного по правам предпринимателей Московской области проведет онлайн-обучение для представителей бизнеса, на тему основных изменений в законодательстве в части трудоустройства несовершеннолетних. Программа мероприятия еще в процессе доработки. Но уже могу сказать, что ребят в Раменском ждут всевозможные мастер-классы и встречи с предпринимателями, которые готовы взять их на подработку», — поделилась уполномоченная по правам ребенка Ксения Мишонова.

Стоит отметить, что в регионе порядка 80% готовы работать в свободное от учебы время.

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#проект
#ксения мишонова
#обучение
#мероприятия
#биржа
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В Домодедове построят кластер ИЖС «Максимиха» на 6,5 тыс домов
22 марта 2024, 17:36

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

В городском округе Домодедово появится новый кластер индивидуального жилищного строительства «Максимиха». Его концепцию одобрил Градостроительный совет Московской области, сообщили в Минжилполитики региона.
«Группа «Самолёт» возведёт на территории площадью 668 га 6 тыс. 585 индивидуальных жилых домов с объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Дома будут строить по договорам долевого участия и предавать под ключ – с отделкой и подключением к центральным коммуникациям. Завершить реализацию проекта планируют в 2032 году», – говорится в сообщении.
Новый загородный кластер будет представлять собой огороженную благоустроенную территорию в едином архитектурным стиле, с внутренней транспортной сетью, пешеходными и велосипедными дорожками, собственной управляющей компанией и круглосуточной охраной.

В кластере будет несколько детсадов суммарно на 1160 мест, школа на 2,4 тыс. мест и поликлиника на 320 посещений в смену. На территории появятся общественные пространства и рекреационные зоны, коворкинг, детский досуговый центр, клубный дом и спортивные объекты с бассейном.

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#минжилполитики мо
#строительство
#дома
#домодедово
#инфраструктура
#московская область
#подмосковье
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Подмосковные спасатели отработали приемы спасения человека, провалившегося под лед
22 марта 2024, 17:35

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» провели тренировку по спасению человека, который провалился под лед.Об этом сообщил апресс-служба Мособлпожспаса.
Учебная тренировка проводилась на территории реки Пехорка в городском округе Балашиха.

«Пытаясь сократить путь и пренебрегая безопасностью, рыболовы, например, выходят на тонкий лед и проваливаются. А чтобы вызволить человека из ледяной воды, даётся не так много времени. Поэтому спасатели постоянно тренируются, оттачивают свои навыки, перепроверяют оборудование и снаряжение — словом делают всё, чтобы быть готовыми оперативно оказать помощь пострадавшему», — поделился руководитель ПСЧ-201 Игорь Туз.

Стоит отметить, что тренировки на водоёмах проходят ежегодно раз в квартал. Благодаря

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#подмосковье
#мособлпожспас
#спасение
#человек
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В Подольске обустроят и отремонтируют более 20 пешеходных дорожек
22 марта 2024, 17:29

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

24 пешеходные дорожки планируется проложить и отремонтировать на территории городского округа Подольск, подряд на выполнение данной работы уже выставлен на электронные торги, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет снять деформированное асфальтобетонное покрытие, разобрать бортовые камни, заново заасфальтировать тротуары и пешеходные дорожки, установить бортовые камни и выполнить все прочие необходимые работы по обустройству пешеходных коммуникаций», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 12 миллионов 479 тысяч 23 рубля 20 копеек. Заявки принимаются до 9 апреля. Заказчиком работы выступает комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации округа Подольск.

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#подольск
#благоустройство
#пешеходная зона
#комитет по конкуретной политике мо
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Эксперт по страхованию Лободин объяснил аварийность такси Datsun
22 марта 2024, 17:28

Фото: istockphoto.com/Apriori1

Директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Роман Лободин заявил, что высокая аварийность такси марки Datsun объясняется тем, что на таких машинах экономкласса чаще всего быстро ездят.
«Более простые и недорогие машины закупают для перевозок в экономклассе, для которого характерна более быстрая езда — чтобы быстрее выполнять заказы и за счёт их количества и скорости выполнения компенсировать расходы по аренде и комиссии агрегатора. Отсюда и более высокая аварийность», — пояснил в беседе с «Известиями» Лободин.

Datsun стала самой аварийной маркой автомобилей в такси в прошлом году в России.

Ранее председатель общероссийской общественной организации содействия защите прав пассажиров «Объединение пассажиров» Илья Зотов объяснял рост цен на такси в России нехваткой кадров в отрасли.

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#такси
#машины
#рейтинг
#аварии
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Минобрнауки России принял решение о признании Серпухова наукоградом
22 марта 2024, 17:27

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Положительное решение о стратегии его развития дало Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Об этом сообщил апресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Большой Серпухов – знаковый для Подмосковья проект, который позволит аккумулировать и реализовывать на нашей территории самые прорывные, стратегические научные идеи. У нас есть задача – обеспечить технологический суверенитет, а для этого необходима современная инфраструктура для инноваций, успешного практического внедрения разработок наших учёных. Спасибо Курчатовскому институту, РАН и другим флагманам отечественной науки за постоянную поддержку и партнёрство! По решению Президента в нашем регионе будет создан масштабный научный центр, чтобы форсировать развитие биотехнологий, фармы и других перспективных отраслей», — поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Серпухов является одним из городов у которых большой потенциал в сфере научно-производственного комплекса. На сегодняшний день в городском округе насчитывается порядка 50 предприятий, организаций, а также учреждений и обособленных подразделений.

Стоит отметить, что после выхода Постановления РФ Протвино, Пущино и Серпухов станут единым наукоградом.

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#подмосковье
#серпухов
#губернатор
#андрей воробьёв
#наукоград
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Военный эксперт рассказал об особенностях российских ракет Х-101
Леонков: тепловые ловушки делают российские ракеты Х-101 практически неуязвимыми
22 марта 2024, 17:15

Фото: istock / Alexyz3d

Дозвуковые ракеты Х-101 могут быть сбиты только противоракетами с инфракрасными головками наведения, но использование тепловых ловушек почти полностью устраняет эту возможность.
Такое мнение высказал российский военный эксперт Алексей Леонков, передает РИА Новости.

По его словам, такие ракеты наводятся по инфракрасному датчику, который реагирует на тепловые ловушки, что приводит к тому, что украинские зенитные ракеты попадают не в ракету, а в гражданские объекты.

Эксперт отметил, что ракеты с тепловыми ловушками были впервые применены в ходе специальной военной операции и отстреливаются, когда входят в зону действия украинской противовоздушной обороны.

В результате удара 22 марта была разрушена энергетическая инфраструктура, которую Киев планировал использовать при подготовке к следующему наступлению.

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#украина
#инфраструктура
#мнение
#операции
#новости
#ракеты
#киев
#рф
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В Подмосковье с начала месяца очистили от граффити более 100 локаций
22 марта 2024, 16:58

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Около 110 вандальных надписей и рисунков ликвидировали в Московской области работник управляющих компаний и коммунальных организаций Подмосковья, сообщает пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.
«За первые три недели марта были ликвидировано порядка 110 вандальных изображений. С помощью моющих средств, а также краски подходящего оттенка такое искусство легко удаляется с фасадов зданий, заборов и стен. Работа в этом направлении продолжается», — говорится в сообщении.
Отмечается, что больше всего нелегальных граффити в указанный период было выявлено на территории городского округа Лыткарино: инспекторы и камеры системы «Безопасный регион» зафиксировали 53 вандальных рисунка.

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#подмосковье
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