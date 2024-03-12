Пушилин заявил об ускорении выдачи документов РФ в ДНР

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР ускоряется процесс выдачи российских документов гражданам, которые до сих пор с украинскими паспортами.
Он подчеркнул, что сами люди хотят скорее получить документы России.
Также Денис Пушилин заявлял, что ВС России обязательно освободят все города и населённые пункты ДНР. Кроме того, по его словам, и со стороны Республики, и со стороны ВС РФ делается всё возможное для того, чтобы максимально сохранить целостность и не допустить больших разрушений населённых пунктов.
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«Мы ускоряем процесс выдачи и помогаем в этом, чтобы люди могли получить паспорта РФ. Это процесс ежедневный. Мы смотрим, как организовать это ещё более быстро. Потому что времени не так много до выборов, а люди всё-таки хотят и проголосовать, они и ощутить себя гражданами России», — отметил в беседе с RT Пушилин.
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Мелисса Тимофеева