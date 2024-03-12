Пушилин заявил об ускорении выдачи документов РФ в ДНР

Полную информацию о работах по благоустройству в Московской области жители и гости региона смогут получать при помощи баннеров с QR-кодами, которыми будут снабжены все благоустраиваемые территории. Об этом рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, сообщает пресс-служба ведомства.