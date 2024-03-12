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Пушилин заявил об ускорении выдачи документов РФ в ДНР

12 марта 2024, 16:10
Фото: istockphoto.com/JessAerons

Фото: istockphoto.com/JessAerons

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в ДНР ускоряется процесс выдачи российских документов гражданам, которые до сих пор с украинскими паспортами.
Он подчеркнул, что сами люди хотят скорее получить документы России.

«Мы ускоряем процесс выдачи и помогаем в этом, чтобы люди могли получить паспорта РФ. Это процесс ежедневный. Мы смотрим, как организовать это ещё более быстро. Потому что времени не так много до выборов, а люди всё-таки хотят и проголосовать, они и ощутить себя гражданами России», — отметил в беседе с RT Пушилин.


Также Денис Пушилин заявлял, что ВС России обязательно освободят все города и населённые пункты ДНР. Кроме того, по его словам, и со стороны Республики, и со стороны ВС РФ делается всё возможное для того, чтобы максимально сохранить целостность и не допустить больших разрушений населённых пунктов.

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#денис пушилин
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Жители Подмосковья смогут узнать о работах по благоустройству по QR-коду
12 марта 2024, 16:45

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Полную информацию о работах по благоустройству в Московской области жители и гости региона смогут получать при помощи баннеров с QR-кодами, которыми будут снабжены все благоустраиваемые территории. Об этом рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, сообщает пресс-служба ведомства.
«Для всеобщего удобства на строящихся объектах, будут находиться баннеры с QR-кодами. С их помощью все желающие смогут получить информацию об объекте, ходе строительства и дате завершения работ», — цитируются в сообщении слова Михаила Хайкина.
Для получения сведений нужно будет воспользоваться смартфоном. При наведении на код появится ссылка на одну из страниц официального сайта министерства благоустройства, по которой будет размещена вся запрашиваемая информация.

Ранее сообщалось, что в 2024 году на территории Московской области планируется благоустроить 95 объектов: 23 пешеходные зоны, 16 скверов и восемь детских скверов, 14 парков, 12 лесопарков, 11 активных зон в парках, шесть набережных а также пять стел.

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#благоустройство
#министерство благоустройства мо
#михаил хайкин
#московская область
#подмосковье
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Слет участников конкурса «Учитель года Подмосковья» открылся в Сергиевом Посаде
12 марта 2024, 16:42

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Сергиевом Посаде стартовал слет участников конкурса «Учитель года Подмосковья». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Слет призеров областного конкурса проводится ежегодно округе победителя конкурса.

«На торжественном открытии слета Владимир Назаренко, который представил Подмосковье на федеральном этапе конкурса «Учитель года» в 2023 году, по традиции передал фарфорового пеликана новому победителю – Марии Хачатуровой, она поборется за звание «Учителя года России» уже этой осенью. А статуэтка пеликана – символ всероссийского конкурса лучших учителей – расписана в стилистике гжели, одного из самых известных подмосковных промыслов», — отметили в министерстве.

На протяжении всего слета участники будут принимать участие в круглых столах и открытых уроках. Также будут подготовлены мастер-классы и творческие лаборатории на разные тематики.

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#подмосковье
#учитель
#учитель года
#традиции
#профессии
#форум
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В России начнут массово заменять старые лифты
ВЦНСП объявил о запуске программы по замене старых лифтов
12 марта 2024, 16:42

Фото: iStock/kadmy

В российских городах начнут массово заменять устаревшие лифты. Об этом в беседе с телеканалом «360» сообщил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Александр Моор.
Он подчеркнул, что процесс реконструкции пройдёт в несколько этапов. На реализацию проекта выделены «беспрецедентно огромные деньги» из государственного бюджета.

По словам Моора, старые лифты будут заменены на новые от отечественных производителей и фирм из дружественных стран, таких как Белоруссия и Китай.

Также, помимо лифтов в российских домах начнут заменять трубы, сантехнику и коммуникации.

Руководитель ВЦНСП отметил, что в Москве в рамках этой программы будут заменены 2,6 тысячи лифтов.

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#лифты
#ремонт
#коммунальные службы
#россия
#дома
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В Мытищах открылся новый клуб «Активное долголетие»
12 марта 2024, 16:24

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

65-й филиал клуба «Активное долголетие» открылся в городском округе Мытищи, помещение для него предоставил торговый центр «Июнь», сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«В новом клубе для пожилых людей будут проводить спортивные занятия, уроки танца и вокала. Кроме того, будет открыта театральная студия», — говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что весной членов клуба «Активное долголетие» ждут занятия по журналистике и боевым искусствам, экскурсии на ВДНХ, уроки по восстановлению родового древа, создание деревянных изделий и многое другое.

Глава министерства Людмила Болатаева отметила, что в Подмосковье вскоре появится ещё один клуб «Активное долголетие»: по просьбе жителей его откроют в Павшинской пойме в Красногорске.

Участниками проекта «Активное долголетие» могут стать женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет. Адрес ближайшего клуба можно найти на сайте проекта.

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#активное долголетие
#мытищи
#минсоцразвития мо
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В Литве задержали первый автомобиль с российскими госномерами
12 марта 2024, 15:58

Фото: iStock/diegograndi

Литовские таможенники сообщили о первом случае конфискации легкового автомобиля с регистрационными номерами Российской Федерации. Об этом сообщается в пресс-службе таможни.
Транспортное средство зарегистрировано на имя гражданки Российской Федерации. В момент конфискации ее не было в салоне автомобиля. Водитель — молдованин, прибывший в Литву из Белоруссии на Audi Q7 с номерами Тульской области. Мужчина сообщил, что не знал о введенных в Литве нормах о запрете автомобилям с российскими госномерами передвигаться по территории страны.

Ранее власти Литвы сообщали, что с 11 марта не покинувшие территорию республики машины с российскими госномерами подлежат конфискации. В числе исключений значится лишь дипломатический транспорт и автомобили, следующие транзитом в Калининградскую область и обратно.

По факту нарушения был составлен протокол, а автомобиль, оценённый в 41,7 тысяч долларов, конфискован.

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#литва
#россияне
#санкции
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В Подмосковье проведут масштабную ярмарку вакансий
12 марта 2024, 15:39

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Региональный этап общенациональной ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» проведут в Московской области 10-12 апреля, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.
«Свои вакансии на ярмарке представят более 200 подмосковных предприятий. В очном формате ярмарка будет проводиться на шести больших площадках, кроме того, предусмотрен онлайн-формат», — рассказала глава министерства Людмила Болатаева.
Представители предприятий расскажут об условиях труда и социально-бытовых условиях, которые они предоставляют работникам. Участие в ярмарке примут также образовательные учреждения, они представят для пришедших свои программы. Для школьников, пришедших на ярмарку вакансий, проведут профориентационные тесты и помогут определиться с будущей профессией. В программе также лекции по открытию и ведению бизнеса и выступления спикеров на различные темы в сфере трудоустройства.

Очные площадки ярмарки вакансий будут открыты в Ногинске, Раменском, Подольске, Мытищах, Долгопрудном и Дубне.


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#вакансии
#работа
#ярмарка
#московская область
#подмосковье
#минсоцразвития мо
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Детей приглашают поучаствовать в творческом конкурсе по ПДД «Троллейбусный бум»
12 марта 2024, 15:28

Фото: istock / davit85

Благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП имени «Наташи Едыкиной» принять участие во Всероссийских конкурсах по ПДД «Троллейбусный бум». Конкурсы пройдут с 18 марта по 18 апреля.
13 апреля празднуется День рождения троллейбуса. Троллейбус считается одним из самых удобных и экологических видов общественного транспорта.

Мероприятия проводятся с целью профилактики ДТП с участием детей, через творческие навыки и способности. К участию в конкурсах приглашаются мальчики и девочки от 3 до 16 лет.

Конкурсные материалы принимаются на электронный адрес transport.pdd@fond-edykina.ru. Детальнее ознакомиться с условиями можно на сайте fond-edykina.ru.

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В Малаховке снесли обветшавший деревянный детсад

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#дтп
#пдд
#день рождения
#мероприятия
#фонд
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В Малаховке снесли обветшавший деревянный детсад
12 марта 2024, 15:17

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный деревянных детский сад, признанный аварийным по результатам обследования, снесли в рабочем посёлке Малаховка городского округа Люберцы, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание детского сада общей площадью около 400 квадратных метров было расположено на 1-й Первомайской улице рядом с жилыми домами. Объект долго не использовался, а после того, как в 2020 году там произошёл пожар, здание начало быстро разрушаться. В настоящее время объект полностью демонтирован, а земельный участок, который занимало здание, очищен от строительного мусора», — говорится в сообщении.
Решение о том, как использовать освободившийся земельный участок, пока не принято.

Всего на территории городского округа Люберцы было выявлено 235 аварийных строений, а также самостроев и недостроев. В настоящее время снесено либо достроено и приведено в соответствие с нормами 116 таких строений. Работа в этом направлении будет продолжена.

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#люберцы
#снос
#мособлархитектура
#детский сад
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С 15 по 17 марта жителей Подмосковья пригласили прийти на выборы всей семьёй
12 марта 2024, 15:09

Фото: iStock/nemchinowa

Жителей Московской области пригласили поучаствовать в конкурсе и прийти на выборы всей семьёй, об этом сообщили в пресс-службе проекта «Всей семьёй».
Российский проект «Всей семьёй» приурочен к установленному российским лидером Владимиром Путиным Году семьи в 2024 году.

К президентским выборам учредители проекта решили порадовать семьи Московской области, предложил им поучаствовать в розыгрыше более 100 тысяч призов.

Для того, чтобы стать участником конкурса, с 15 по 17 марта необходимо прийти на избирательный участок всей семьёй и сделать совместную фотографию. Чем больше человек будет запечатлено на снимке — тем лучше. Затем нужно опубликовать этот кадр на своей странице «ВКонтакте» или в «Одноклассниках» с хэштегом #всейсемьёй.

На самом деле, принять участие в конкурсе можно принять даже не выходя из дома. Тогда фотографию нужно будет сделать напротив монитора.

Вся информация о проекте «Всей семьей» доступна на официальном сайте проекта: всейсемьей.рф.

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#семья
#выборы
#московская область
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