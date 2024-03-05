Пушилин: Киев до начала СВО готовил нападение на Крым, Донбасс и Белоруссию

Фото: сайт Кремля
Украина до начала СВО готовила нападение на Белоруссию, так же как на Крым и Донбасс. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин пояснил, что планы противника стали известны уже после начала спецоперации, приводит его слова телеграм-канал RT.
Он также добавил, что Киев не готовился к отражению атак в полной мере, так как готовились к наступлению. Пушилин объяснил, что один из ударов должен был приходиться на территории Белоруссии, о чем свидетельствуют обнаруженные данные.
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«Мы увидели те данные противника, те планы и карты о том, как должны были действовать вооруженные формирования Украины» - сообщил глава региона.
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Анастасия Хохлова