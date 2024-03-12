Пушилин: ВС РФ освободят все города ДНР

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВС России обязательно освободят все города и населённые пункты ДНР.
«Освобождены будут населённые пункты, я говорю и про Славянск, и про Краматорск, и про Константиновку, и про Красноармейск, и про Селидово, и про Димитров, и про все другие населённые пункты, которые являются нашими, в рамках закреплённых границ. <...> Конечно же, мы ждём этого», — отметил в беседе с RT Пушилин.
Он подчеркнул, что и со стороны Республики, и со стороны ВС РФ делается всё возможное для того, чтобы максимально сохранить целостность и не допустить больших разрушений населённых пунктов.
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