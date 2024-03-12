Пушилин: ВС РФ освободят все города ДНР

Российские военные продвинулись на северо-запад от Работино. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.