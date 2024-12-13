Пушкинская карта: что это такое, как её оформить, до какого возраста действует и как работает

Фото: РИА Новости / Максим Блинов
Пушкинская карта — это уникальная государственная инициатива, которая предоставляет молодым людям возможность бесплатно посещать культурные мероприятия по всей России. С её помощью молодежь может ознакомиться с богатым культурным наследием страны, а также поддержать современное искусство. «Радио 1» расскажет, что такое Пушкинская карта, как она работает, кто может её оформить.
Что такое Пушкинская карта
Пушкинская карта — это уникальный проект, направленный на поддержку молодёжи в стремлении приобщиться к миру искусства и культуры.
Карта предоставляет пользователям доступ к бесплатным или частично оплачиваемым билетам на концерты, театральные постановки, выставки и другие культурные мероприятия по всей России.
Для чего нужна Пушкинская карта
Пушкинская предназначена для поддержки культурного развития и распространения образовательных мероприятий среди молодёжи. С её помощью можно бесплатно посещать театры, музеи, концертные залы и другие культурные учреждения, что способствует приобщению молодых людей к традициям и современному искусству.
Как работает пушкинская карта
Пушкинская карта — это специальная банковская карта, предназначенная для молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет. Каждый год государство зачисляет на неё фиксированную сумму, которая может быть использована исключительно для оплаты билетов на культурные события.
В 2024 году эта сумма составляет 5000 рублей.
Фото: РИА Новости / Дмитрий Астахов
Как и кто может оформить пушкинскую карту
Оформить Пушкинскую карту может любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. Для этого необходимо:
- Зарегистрироваться на портале «Госуслуги» — регистрация доступна с 14 лет.
- Подтвердить учетную запись через онлайн-банки или в одном из центров обслуживания.
- Скачать приложение для просмотра доступных мероприятий и контроля остатка средств.
- Подтвердить выпуск карты и получить виртуальную или пластиковую карту «Мир».
До какого возраста действует пушкинская карта
«Пушкинской картой» можно пользоваться до достижения 23 лет. После того как владельцу карты исполнится 23 года, средства, оставшиеся на карте, автоматически сгорают.
Однако билеты, купленные до этого момента, останутся действительными.
Сколько стоит оформить пушкинскую карту
Оформление «Пушкинской карты» не требует финансовых затрат. Получение карты абсолютно бесплатно, так как все расходы на её выпуск берёт на себя государство.
Единственный платёж, который может потребоваться от пользователя, — это покупка билетов на культурные мероприятия, которые лишь частично покрываются программой.
Правила использования карты
- Пушкинская карта предназначена исключительно для оплаты билетов на культурные мероприятия, участвующих в программе. Пополнить карту, снять средства или перевести их на другой счёт невозможно;
- передача или продажа билетов третьим лицам запрещена. Использование карты в корыстных целях может повлечь за собой уголовное преследование;
- повторная передача карты другим лицам два раза подряд влечёт за собой исключение из программы;
- на одно мероприятие можно приобрести только один билет, покупка нескольких билетов на одно событие запрещена;
- при посещении мероприятия может потребоваться предъявить паспорт гражданина РФ, поэтому рекомендуется брать его с собой;
- в текущем году можно покупать билеты на события, которые состоятся в следующем году.
Что делать, если потерял карту
При потере карты или обнаружении утечки данных через интернет-банк или мобильное приложение рекомендуется незамедлительно заблокировать карту. Если вы не можете сделать это самостоятельно, обратитесь в службу поддержки банка по телефону горячей линии.
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