В Национальном центре «Россия» стартовала новогодняя программа

Фото: пресс-служба Национального центра «Россия»
Праздничную программу «Новогодняя Россия» запустили для посетителей Национального центра «Россия», сообщает пресс-служба администрации центра.
«Гостей познакомят с культурной и традициями народов России, покажут уникальные изделия народных художественных ремёсел и промыслов, а также пригласят принять участие в культурных событиях для всей семьи», — говорится в сообщении.Отмечается, что посещение праздничных и прочих мероприятий Национального центра «России» является бесплатным.
Национальный центр «Россия» был создан на базе Международного форума-выставки «Россия», работавшего на территории ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Под нужды Национального центра «Россия» правительству Москвы было поручено безвозмездно передать выставочный комплекс «Экспоцентр» на Краснопресненской набережной.
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