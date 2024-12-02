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Юные художники Каширы поучаствовали во Всероссийском изобразительном диктанте

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

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Учащиеся детской школы искусств Каширы приняли участие в VI Всероссийском изобразительном диктанте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ребята должны были придумать и нарисовать композицию на заданную тему, без предварительной подготовки. С этой сложной задачей они справились.
«Всероссийский изобразительный диктант – международный очный конкурс по изобразительному искусству, проводимый на площадках образовательных организаций по всей России и за рубежом под руководством педагогов-модераторов с 5 ноября по 8 декабря. В этом году он проходит под общим названием «Моя страна – моя история» по теме года «Дороги, которые мы выбираем», – рассказали в пресс-службе.


Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

На выполнение работы дают 180 минут. Все участники диктанта получат электронный сертификат. Виртуальную галерею конкурсных работ можно найти в онлайн-галерее.

Сейчас работы участников проходят конкурсный отбор. Победители примут участие по всероссийском и международном этапах диктанта.

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#московская область
В музее Каширы откроется художественная выставка «Зимняя палитра»
02 декабря 2024, 17:48

Фото: istockphoto / shironosov

В Каширском краеведческом музее 4 декабря откроется художественная выставка «Зимняя палитра», на которой будут представлены работы художников из Каширы и Ступино: Майи Бакаевой, Юрия Баютова, Александра Козия, Людмилы и Анны Маковских, Игоря Старостина, Елены Колиуш, Марины Паршевой и Сергея Захарова, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На выставке будет представлено более 30 работ, выполненных в разных техниках: живописи, графике, акварели и смешанных техниках. Все произведения объединяет зимняя тематика, однако они удивляют жанровым разнообразием.

Жителей Каширы и гостей города приглашают посетить выставку и окунуться в атмосферу зимних пейзажей, морозных узоров, долгожданного солнца и новогоднего настроения.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Событие будет проходить на втором этаже актового зала музея до 30 января. Ограничение по возрасту — 3 .

С полной афишей мероприятий Каширского краеведческого музея на ноябрь и условиями посещения можно ознакомиться на официальном сайте.

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#кашира
#искусство
#подмосковье
#выставка
#художники
#зима
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В сквере театра «Огниво» в Мытищах появилось свыше 20 снеговиков
02 декабря 2024, 12:29

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В сквере театра кукол «Огниво» в Мытищах торжественно открылся второй фестиваль «Город снеговиков». Там появились 23 снежные фигуры, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Некоторые мытищинцы участие в фестивале уже второй раз. Создание новых снежных героев стало для них семейной традицией.
«Театр «Огниво» всегда был для меня чем-то сказочным. Когда у меня появились две дочери, я стала водить их на все спектакли. Узнав о начале фестиваля в прошлом году, я сразу решила участвовать. Мы с дочками Викой и Катей в том году придумали Аркашика, который стал любимцем театра и провёл здесь целый год. А в этом сделали ему сестричку Сверкашку», – рассказала жительница Мытищ Олеся.
Посетить «Город снеговиков», чтобы посмотреть работы детей и их родителей, можно до конца зимы. Театр предлагает зрителям проголосовать за понравившегося снеговика. Победитель получит приз зрительских симпатий.

Голосование продлится до 20 часов 6 декабря. Принять участие в голосовании можно на сайте.

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#московская область
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Открытие зимнего сезона в подмосковных парках собрало более 120 тыс. посетителей
02 декабря 2024, 12:04

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Порядка 120 тыс. жителей и гостей Подмосковья приняли участие в общеобластном мероприятии «Открытие зимнего сезона». Оно было организовано 1 декабря более чем в 80 парках региона сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В первый день зимы в парках открыли 47 резиденций и приёмных Деда Мороза, 111 почтовых ящиков, а также зажгли огни 138 новогодних ёлок. Для посетителей провели концерты, спектакли, представления и ярмарки.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Так, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха для детей организовали интерактив «Новогодние приключения в сети» и театрализованное представление «Атмосферная сказка».

В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде прошло шоу с символом 2025 года – семиметровым светящимся змеем. Дети и взрослые посмотрели уличный спектакль «Духи дивного леса» и сказку «Аленький цветочек».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В парке Мира в Мытищах открылись почта и резиденция Деда Мороза. При этом предметы интерьера резиденции выполнены в стиле жостовской и федоскинской росписи. Для юных посетителей показали спектакль «Морозко».

В домодедовском парке «Ёлочки» стартовала акция «Волшебный экспресс». Гостям выдали Паспорт путешественника с расписанием зимних мероприятий. Помимо этого, в парке работала чайная станция в виде паровоза «Необычайный локомотив».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Центральном парке Пушкинского городского округа организовали арт-ярмарку «Премьера сезона» и массовый забег в валенках.

Все мероприятия проходили при информационной поддержке Министерства культуры и туризма региона и АНО «МосОблПарк».

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Ранее министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов сообщил, что в рамках программы «Зима в Подмосковье», проходящей в регионе уже несколько лет, в этом сезоне запланировано более 5 тыс. мероприятий. Планируется, что в них примут участие порядка 500 тыс. человек. Ожидается, что туристический поток в регион в этом году составит порядка 5 млн. человек. Это на 200 тыс. больше, чем за 2024 год. Все мероприятия ориентированы на семейную аудиторию.

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#парки
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На 76-м году жизни умер актер Нильс Ареструп
01 декабря 2024, 17:40

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

Французский актер Нильс Ареструп скончался на 76-м году жизни, сообщила AFP его супруга и по совместительству пресс-секретарь.
«Нильс Ареструп скончался в воскресенье в возрасте 75 лет в своем доме в Виль-д'Авре», — сказано в материале.
Последние киноленты с участием знаменитости: «После любви», «Набережная Орсе», «Лазурный берег» и «Возвращение в Монток».

Ранее сообщалось, что на 67-м году жизни скончался создатель и руководитель популярнейшего музыкального коллектива «Крестовый туз» Владимир Козырев. Отмечено, что мужчина умер от сердечной недостаточности.

Также недавно стало известно, кто опроверг слухи о смерти от рака певца Владимира Левкина.

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Все выступавшие на Всероссийском фестивале волоколамские артисты стали его лауреатами
30 ноября 2024, 15:52

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Волоколамские артисты успешно выступили на Всероссийском фестивале в Щёлкове, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Многожанровый фестиваль-конкурс «Град мастеров» был организован при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
Волоколамск представляли воспитанники вокальной студии «Ритм» Центра культуры и творчества «Родники», которой руководит Любовь Лобова. Ребята выступили в номинации «Эстрадный вокал».
«Каждый их номер был удостоен диплома фестиваля. Дипломантами первой степени стали Полина Скворцова с песней «Айсберг» и Вероника Макаренкова с композицией «Неба дожди», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г. о.

Лауреатами второй степени были признаны ансамбль «Мажоринки» с песней «Подмосковные вечера», Надежда Кузнецова с песней «Кружева»; Ангелина Российская с песней Valhalla и Александра Котова с песней «Твои следы».

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#московская область
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#артист
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В Волоколамске устроили праздник в честь зажжения огней на главной ёлке округа
30 ноября 2024, 15:25

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Праздничное мероприятие в честь открытия зимнего сезона и зажжения огней на главной новогодней ёлке состоялось на главной площади Волоколамска — перед зданием администрации городского округа, сообщает пресс-служба руководства муниципалитета.
«Для гостей праздника было разыграно представление с участием главных зимних героев и сказочных персонажей. Для зрителей они приготовили весёлые загадки, песни и танцы. Праздник никого не оставил равнодушным», — говорится в сообщении.
В администрации также напомнили, что в ближайшее воскресенье — 1 декабря в городском парке Волоколамска в полдень стартует губернаторский проект «Зима в Подмосковье». В честь открытия программы в парке будут проходит игры и конкурсы, а также концерт.

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#новый год
#ёлка
#праздник
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В Волоколамске провели концерт для многодетных и приёмных мам
30 ноября 2024, 14:28

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Концерт «Мир начинается с мамы» состоялся в зале волоколамского Центра культуры и творчества «Родники», зрительницами стали многодетные и приёмные мамы из трёх городских округов: Шаховского, Лотошинского и Волоколамского, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Праздник начался ещё до выступлений. В фойе для гостей была организована выставка работ волоколамских мастеров, а также мастер-классы по плетению из лоскутов, изготовлению кукол-оберегов и рисованию», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Затем приветственные слова участницам мероприятия сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

«Нас объединяет не только соседство, но и важное достижение. Три наших округа — это территория без сирот. Все дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, устроены в семьях», — отметила она.

Наталья Козлова (фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.)

На концерте перед зрительницами выступили солисты и коллективы Центра культуры и творчества. Кроме того, приёмным и многодетным мамам вручили благодарственные письма.

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#волоколамск
#концерт
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#многодетная семья
#приёмные родители
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Новый каток в Дубне откроет «Шоу чемпионов» Ильи Авербуха
29 ноября 2024, 19:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

В Дубне в начале декабря откроется новый каток на Молодёжной поляне. А 13 декабря на катке покажут шоу фигуристов, сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
Мероприятие подготовлено совместно с Министерством культуры и туризма Московской области. Оно станет частью губернаторского проекта «Зима в Подмосковье.
«Традиционно бесплатные ледовые представления с участием звёзд фигурного катания организуют в подмосковных парках. Благодаря созданию открытого катка Дубна присоединилась к числу городов-участников. Прославленный фигурист Илья Авербух представит на льду своё знаменитое «Шоу чемпионов», в котором примут участие финалисты телепроекта «Народный ледниковый», – рассказал Тихомиров.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Он добавил, что зрителей ждет захватывающее выступление, которое в преддверии Нового года превратит вечер в настоящий праздник для любителей зимних видов спорта. Ожидается, что шоу станет ярким событием декабрьского календаря города.

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#фигурное катание
#шоу
#московская область
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Кинокритик Шнейдеров раскрыл, как пиратство помогает российским кинотеатрам
Кинокритик Шнейдеров заявил о пользе пиратства для российских кинотеатров
29 ноября 2024, 18:44

Фото: iStock/LeMusique

Режиссёр и кинокритик Давид Шнейдеров заявил, что пиратство, которое представляет собой воровство, лишая кинотеатры и стриминговые сервисы огромных денег, сейчас приносит пользу отечественным киносетям, помогая им оставаться на плаву.
Кроме этого, благодаря пиратству россияне могут смотреть контент западного производства, добавил специалист.

«Самый главный удар пиратство наносит по западному кинематографу. Но именно благодаря пиратам россияне, будучи отлучёнными от мирового кинематографа, сегодня могут смотреть последние новинки. Большинство киносетей для того, чтобы выжить, показывают десятиминутные короткометражки в прицеп к пиратскому фильму. С одной стороны, пиратство даёт людям возможность посмотреть кино, которого они лишены, а кинотеатрам не сдохнуть, с другой стороны, оно лишает кинотеатры гигантских денег», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шнейдеров.

Ранее российский теле- и кинопродюсер, генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн рассказал о съемках фильма «В списках не значился» и поделился, чем вдохновился при его создании.

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#кинотеатры
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#продюсер
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