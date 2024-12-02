Юные художники Каширы поучаствовали во Всероссийском изобразительном диктанте

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Учащиеся детской школы искусств Каширы приняли участие в VI Всероссийском изобразительном диктанте. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ребята должны были придумать и нарисовать композицию на заданную тему, без предварительной подготовки. С этой сложной задачей они справились.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
На выполнение работы дают 180 минут. Все участники диктанта получат электронный сертификат. Виртуальную галерею конкурсных работ можно найти в онлайн-галерее.
Сейчас работы участников проходят конкурсный отбор. Победители примут участие по всероссийском и международном этапах диктанта.
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«Всероссийский изобразительный диктант – международный очный конкурс по изобразительному искусству, проводимый на площадках образовательных организаций по всей России и за рубежом под руководством педагогов-модераторов с 5 ноября по 8 декабря. В этом году он проходит под общим названием «Моя страна – моя история» по теме года «Дороги, которые мы выбираем», – рассказали в пресс-службе.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
На выполнение работы дают 180 минут. Все участники диктанта получат электронный сертификат. Виртуальную галерею конкурсных работ можно найти в онлайн-галерее.
Сейчас работы участников проходят конкурсный отбор. Победители примут участие по всероссийском и международном этапах диктанта.
Читайте также:
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Лора Луганская