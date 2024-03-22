Пуск корабля к МКС впервые в истории отменили на обратном отсчете

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Отмена пуска ракеты непосредственно перед зажиганием, которая произошла в России 21 марта, стала первой в истории пилотируемой космонавтики, сообщили РБК эксперты.
«В России, если брать пилотируемую космонавтику, это первый случай отмены пуска автоматикой непосредственно перед зажиганием. А в беспилотных ракетах, когда запускали автоматические станции, спутники, ну, пару раз такое бывало», — сказал специалист ракетно-космической отрасли Александр Железняков.
Он назвал прецедентом просадку напряжения химического источника тока, что глава «Роскосмоса» Юрий Борисов обозначил как причину отмены пуска.
Оба эксперта также сошлись в оценке, что на Западе, в частности в США, такие явления происходят чаще.
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