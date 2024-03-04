Первый в истории пуск «Ангары» с космодрома Восточный состоится в апреле

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Первый в истории пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный предварительно состоится в период с 6 по 10 апреля 2024 года, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Он также рассказал, что в мае с Восточного планируется запуск двух аппаратов мониторинга гелиогеофизической обстановки «Ионосфера» на ракете «Союз-2».
Инфраструктуру для запусков ракет «Ангара» на Восточном создают с 2018 года. В ноябре-декабре 2023 года там прошли испытания с использованием копии ракеты со всеми системами, которые используются при подготовке к старту. Копия получила название «Ангара-НЖ».
Всего были совершены три пуска легкой «Ангары» и три пуска тяжелой. Самый первый состоялся в июле 2014 года. Все они были запущены с космодрома Плесецк в Архангельской области. С Восточного космодрома с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».
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Инфраструктуру для запусков ракет «Ангара» на Восточном создают с 2018 года. В ноябре-декабре 2023 года там прошли испытания с использованием копии ракеты со всеми системами, которые используются при подготовке к старту. Копия получила название «Ангара-НЖ».
Всего были совершены три пуска легкой «Ангары» и три пуска тяжелой. Самый первый состоялся в июле 2014 года. Все они были запущены с космодрома Плесецк в Архангельской области. С Восточного космодрома с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б».
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Ювелина Бернст