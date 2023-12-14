Путин дал совет молодым людям в стиле Пушкина

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин обратился к народной пословице, когда его попросили дать совет молодым людям. Напомним, 14 декабря глава государства выступает в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года»
Во время блиц-опроса президент России призвал молодёжь беречь честь смолоду, думать о завтрашнем дне и ставить перед собой правильные цели.
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.
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«Народная мудрость — береги честь смолоду. Сегодня надо думать о том, что будет завтра. Надо ставить перед собой амбициозные цели и задачи, которые могут казаться недостижимыми», — сказал глава государства.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.
Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.
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Екатерина Шмакова