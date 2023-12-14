Путин назвал проблему с миграцией в России непростой

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Президент России Владимир Путин назвал проблему с миграцией в стране непростой. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Гостином дворе на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года»
По словам главы государства, рынок труда не должен закрываться мигрантами любой ценой и в ущерб коренным жителям.
Путин отметил, что дружественные государства часто запрашивают российских учителей для обучения своих детей, а также просят предоставлять учебники. С этим Россия активно помогает.
По словам президента, мигранты, приезжающие в Россию, должны уважать местные традиции и жителей.
Кроме того, Россия должна создавать подходящие, комфортные условия для жизни мигрантов, что также активно реализуется.
В завершении ответа на соответствующий вопрос, российский лидер подчеркнул, что для страны интересы местного населения превыше всего.
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Путин отметил, что дружественные государства часто запрашивают российских учителей для обучения своих детей, а также просят предоставлять учебники. С этим Россия активно помогает.
Кроме того, Россия должна создавать подходящие, комфортные условия для жизни мигрантов, что также активно реализуется.
В завершении ответа на соответствующий вопрос, российский лидер подчеркнул, что для страны интересы местного населения превыше всего.
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Анастасия Чинкова