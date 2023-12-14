Бизнес-психолог назвала главную опасность недостижимых целей при планировании года

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Новый год – это время подведения итогов, в том числе личных. Бизнес-психолог и коуч Юлия Куликова-Цай в эфире «Радио 1» объяснила, зачем это нудно и как правильно ставить цели на будущий год.
По словам эксперта, подведение итогов нужно как большим компаниям, так и каждому человеку в отдельности. Это помогает проанализировать собственные трансформации.
Коуч подчеркнула, что при планировании будущего года не нужно ставить для себя недостижимые цели. Также важно быть готовым к кризисным ситуациям и не требовать от себя больше, чем это возможно.
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«Итоги подводить нужно и важно, чтобы отслеживать динамику изменений как в профессиональной, так и в личной жизни. Но не нужно требовать от себя слишком много, важно трезво оценивать свои ресурсы и возможности», — сказала Куликова-Цай.
«Недостижимые цели очень быстро могут нас загнать в депрессивное состояние, где мы будем разувериваться в своих возможностях и в том, что мы можем достичь чего-то большего. Это будет еще большим мотивом, чтобы оправдывать себя. Нужно четко понимать, что могу, и чего я не могу», — отметила эксперт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова