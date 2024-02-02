Путин дистанционно открыл онкоцентры в Башкирии, Якутии и Томской области

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Российский лидер Владимир Путин по видеосвязи открыл новые онкологические центры в Башкирии, Якутии и Томской области, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, ранее глава РФ побывал в Туле, где осмотрел уже открытый онкологический центр. Он также зашёл в гости к одному из врачей медучреждения. Там российский лидер подарил дочери онколога новый компьютер и большого плюшевого медведя, а она ему — игрушку зайчика, «на победу», — как выразилась сама девочка.
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