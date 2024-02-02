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«Зайчик на победу»: Девочка из Тулы сделала подарок Путину

Путин подарил девочке из Тулы компьютер и медведя, а она ему – зайчика
02 февраля 2024, 21:59
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин подарил дочери тульского врача компьютер и плюшевого медведя, а она ему – зайчика, об этом сообщает «РИА Новости».
2 февраля Владимир Путин посетил Тулу, где приехал в гости к врачу местного онкологического центра Ярославу Швецову. Оказалось, что у его маленькой дочки Полины был заготовлен подарок для президента. Она преподнесла ему игрушку зайчика, «на победу», — как выразилась сама девочка.

«Зайчик на победу? Спасибо тебе большое», — поблагодарил Полину глава РФ.


Сам президент также не оставил девочку без подарков. С разрешения родителей, он вручил ей компьютер и большого плюшевого медведя.

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#владимир путин
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#онкология
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В Московской области на компенсации за капремонт выделено 330 млн рублей
02 февраля 2024, 22:34

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Власти Подмосковья предусмотрели около 330 млн рублей на выплату компенсаций за капитальный ремонт. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«В Московской области компенсацию взноса за капитальный ремонт получают порядка 79 тысяч пенсионеров. В 2024 году на эту услугу мы предусмотрели порядка 330 млн рублей. Пенсионеры в возрасте от 70 лет, проживающие одиноко или в семье из неработающих пенсионеров, получают 50-процентную компенсацию на оплату взноса, достигшие 80 лет – полную компенсацию», – пояснила министр.
В Минсоцразвития напомнили, что льгота на капремонт оформляется автоматически. В личный кабинет льготника на портале госуслуг поступает предзаполненное заявление. Жителю нужно только проверить данные и дать согласие.

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#московская область
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#капремонт
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#минсоцразвития мо
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Путин дистанционно открыл онкоцентры в Башкирии, Якутии и Томской области
02 февраля 2024, 22:24

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин по видеосвязи открыл новые онкологические центры в Башкирии, Якутии и Томской области, об этом сообщает «РИА Новости».
Так, в Башкортостане заработал детский онкоцентр при Республиканской детской клинической больнице. В Томске открыли хирургический корпус областного онкологического диспансера. Также старт работе Владимир Путин дал и в Якутии — там в эксплуатацию ввели новый корпус республиканского онкологического диспансера в Якутии.

Напомним, ранее глава РФ побывал в Туле, где осмотрел уже открытый онкологический центр. Он также зашёл в гости к одному из врачей медучреждения. Там российский лидер подарил дочери онколога новый компьютер и большого плюшевого медведя, а она ему — игрушку зайчика, «на победу», — как выразилась сама девочка.

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#владимир путин
#больницы
#онкология
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В Московской области начали готовиться к тушению лесных пожаров
02 февраля 2024, 21:47

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса МО

В Подмосковье начались проверки готовности лесопожарных станций к пожароопасному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«Особое внимание – укомплектованности штата лесопожарных формирований, а также готовности техники, оборудования, снаряжения и инвентаря к тушению лесных пожаров. Цель – подойти к пожароопасному сезону готовыми и обеспечить стабильную обстановку на территории всего региона», – сказал зампред подмосковного правительства Владислав Мурашов.
В Комлесхозе добавили, что для оперативного обмена информацией и постоянного контроля за обстановкой круглосуточно работает региональная диспетчерская служба комитета. Она интегрирована с «Системой-112».

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#владислав мурашов
#пожар
#техника
#подмосковье
#московская область
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В список иноагентов попали шесть физических лиц, включая депутата Картавина*
02 февраля 2024, 21:23

Фото: iStock/cyano66

Шесть физических лиц, включая новосибирского депутата Антона Картавина*, пополнили реестр иностранных агентов, об этом сообщается на официальном сайте Минюста РФ.
«Второго февраля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены А. В. Картавин*, С. А. Козловский*, О. П. Орлов*, Н. П. Соколов*, С. Н. Степанов*, а также М. Ю. Чимаров*», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, по информации Министерства юстиции, депутат от города Новосибирска Антон Картавин* распространял заведомо ложную информацию о решениях, принимаемых российской властью, а также принимал участие в создании материалов для лиц, признанных иностранными агентами.

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*Лицо, выполняющее функцию иностранного агента на территории РФ
#минюст рф
#иностранный агент
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В парке Долгопрудного открыли скульптурную группу, посвящённую детям
02 февраля 2024, 19:33

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Центральном парке Долгопрудного открыли новую скульптурную группу под названием «Бегущие дети. Детство». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«Скульптура была создана в «Мастерской Алексея Шилова». Она символизирует добро, свет и радость детства, напоминая о важности семьи и детей в жизни каждого человека», – отметили в ведомстве.
Там напомнили, что в парке продолжается комплексная модернизация по нацпроекту «Жильё и городская среда».
«Парк открылся к 30-летию Победы весной 1975 года. За почти полвека изменились стандарты оформления и функциональности таких территорий. Поэтому мы решили привести это место в порядок, обновить инфраструктуру. Планируется, что весной-летом работы будут завершены, и уже осенью любимый парк предстанет перед горожанами в современном виде», – поделился планами министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.


Общая площадь объекта – 16 га. Там обустроят входные группы, обновят дорожки и тропинки, благоустроят историческую аллею, установят сухой фонтан.

Для любителей активного отдыха на территории построят скейт-парк, а для проведения массовых мероприятий – амфитеатр, большую и малую сцены. Кроме того, в парке проведут озеленение, установят современную систему уличного освещения и камеры видеонаблюдения.


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#министерство благоустройства мо
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#московская область
#подмосковье
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Ушла из жизни супруга главы Дагестана Галина Меликова
02 февраля 2024, 19:23

Фото: iStock/jorgeantonio

После продолжительной болезни ушла из жизни супруга главы Дагестана Сергея Меликова Галина, об этом сообщает «РИА Новости» администрацию главы и правительства республики.
Галина Меликова скончалась в возрасте 62 лет. Как удалось выяснить агентству, причиной её смерти стала продолжительная болезнь.

«Галина Меликова скончалась в реанимации после длительной болезни», — рассказал собеседник «РИА».

Галина Меликова была военным врачом, лейтенантом медицинской службы запаса.

Напомним, 17 января стало известно о смерти супруги бывшей восьмой ракетки мира и победителя Кубка Дэвиса в составе сборной России Михаила Южного Юлии. Она также скончалась в результате продолжительной болезни. Южная умерла в столице ОАЭ Дубае.

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#смерть
#дагестан
#болезнь
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В Подмосковье с начала года выполнили около 40 заявок на ремонт перил в подъездах
02 февраля 2024, 18:38

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

38 заявок на ремонт перил и поручней в подъездах, поступивших от жителей Московской области в январе текущего года, выполнили управляющие компании многоквартирных домов под контролем жилищных инспекторов, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«С начала года было выполнено 38 заявок в категории «Отремонтировать ограждающие перила и поручни в подъезде». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число таких запросов снизилось на 42 процента», — отмечается в сообщении.
Больше всего требований по этой тематике поступило от жителей городского округа Красногорск — девять заявок. На втором месте Люберы с пятью заявками А третье место поделили округа Пушкинский, Одинцовский и Подольск, откуда пришло по три заявки.

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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье восстановят почти исчезнувшую популяцию хомяка обыкновенного
02 февраля 2024, 18:20

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

На территории Московской области планируют восстановить популяцию хомяка обыкновенного. Для разработки специальных мер Минэкологии проведёт в этом году специальные зоологические исследования, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Обыкновенный хомяк был совсем недавно внесён в Красную книгу региона. До 1960-х годов он был достаточно распространён в Подмосковье, однако затем численность популяции этих грызунов пошла на спад. Это объясняется увеличением антропогенной нагрузки на места обитания», – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По словам зоологов, обыкновенные хомяки предпочитают селиться на лугах, в лесостепной зоне и в разнотравных степях. В Подмосковье этих грызунов можно было встретить едва ли не на каждом поле. Однако со временем распашка полей под сельхозугодья и применение пестицидов резко сократили популяцию этих животных за последние 20 лет.

К 2000 году считалось, что вид полностью исчез с территории региона. Сейчас это интересное животное можно встретить только в южных районах области – в городских округах Домодедово, Ленинский, Луховицы, Раменский и Серпухов. Именно там хомяков заметили натуралисты.
«Наши натуралисты подтвердили обитание такого интересного вида, как обыкновенный хомяк. Благодаря фотографии и координатам места встречи с животным зоолог может определить его видовую принадлежность, провести оценку места его обитания и численности», – добавил Фирсов.
Как рассказали в подмосковном Минэкологии, обыкновенный хомяк – самый крупный представитель подсемейства хомяков. Длина его тела может достигать 34 см, а вес доходить до 700 г. Эти грызуны всеядны – они могут есть как растительную пищу, так и насекомых, ящериц и лягушек. Осенью, когда настаёт пора готовить запасы на зиму, животные переходят на питание семенами и клубнями, которые переносят в своё жилище, запихнув за щёки.

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#тихон фирсов
#минэкологии мо
#животные
#природа
#подмосковье
#московская область
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Стало известно, кто чаще всего опаздывает на работу
Опрос: Чаще всего на работу опаздывает молодёжь
02 февраля 2024, 18:15

Фото: istockphoto.com/Doucefleur

Опрос SuperJob показал, что чаще всего на работу опаздывают россияне возрастом моложе 34 лет.
При этом, 65% опрошенных заявили, что никогда не опаздывают на работу, 18% признались в крайне редких поздних приходах на работу, а каждый двадцатый позволяет себе опаздывать несколько раз в месяц.

Как передаёт Газета.ру, россияне чаще всего винят в опозданиях на работу общественный транспорт и пробки на дорогах.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 37% россиян считаю график работы 5/2 идеальным. Отмечалось, 27% предпочитают сменный график работы, а для 23% респондентов самой подходящей является «удалёнка».

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#транспорт
#пробки
#опрос
#россияне
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