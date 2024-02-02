«Зайчик на победу»: Девочка из Тулы сделала подарок Путину

Фото: Сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин подарил дочери тульского врача компьютер и плюшевого медведя, а она ему – зайчика, об этом сообщает «РИА Новости».
2 февраля Владимир Путин посетил Тулу, где приехал в гости к врачу местного онкологического центра Ярославу Швецову. Оказалось, что у его маленькой дочки Полины был заготовлен подарок для президента. Она преподнесла ему игрушку зайчика, «на победу», — как выразилась сама девочка.
Сам президент также не оставил девочку без подарков. С разрешения родителей, он вручил ей компьютер и большого плюшевого медведя.
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«Зайчик на победу? Спасибо тебе большое», — поблагодарил Полину глава РФ.
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Евгения Парфентьева