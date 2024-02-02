Путин заявил о необходимости снижения смертности от онкозаболеваний в РФ

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Российский лидер Владимир Путин заявил, что в России необходимо сделать все, чтобы снизить смертность граждан от онкологических заболеваний.
«Доля онкологических заболеваний, обнаруженных на ранних стадиях, за время действия федеральной программы возросла, а смертность снижается. Да, пока может быть это еще такие скромные цифры, но это совершенно очевидный факт. И нужно сделать все для того, чтобы эту тенденцию и сохранить, и нарастить», - заявил глава государства.
Он особо подчеркнул, что в России наблюдается позитивная динамика в лечении детей от онкологических заболеваний.
2 февраля в трёх в Томске, Уфе, Якутске открываются новые медучреждения, специализирующиеся на лечении онкологических заболеваний. По словам президента России, это ещё один шаг к повышению доступности такой помощи для россиян и сбережению из жизни и здоровья.
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