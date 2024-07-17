Путин: фермы для майнинга криптовалют грозят дефицитом электроэнергии в регионах

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Президент России Владимир Путин заявил, что фермы для майнинга криптовалют грозят дефицитом электроэнергии в некоторых регионах. Об этом глава государства сообщил на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что подобные проблемы фиксируются в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.
«Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Это уже отмечается в Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае. Вопрос, на самом деле, острый и чреват серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков. Коллеги из регионов прямо говорят о своих опасениях на этот счет», – пояснил Владимир Путин.Президент также добавил, что согласно оценкам Минэнерго, на майнинг криптовалют в России ежегодно тратится 16 миллиардов киловатт часов, что составляет почти 1,5% общего потребления электричества по всей стране, и при этом цифра продолжает расти.
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