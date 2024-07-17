Стало известно, почему Путин приехал на открытие участка М-11 на Lada Aura

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин приехал на открытие северного обхода Твери автодороги M-11 «Нева» на Lada Aura. По его словам, одна из основных причин – это российский автомобиль.
«Потому что это российская машина – раз, потом все-таки у нас вчера, если вы обратили внимание, еще открывался вокруг Тольятти объезд, очень важный. И конечно, главный из таких индустриальных центров Тольятти – это «Автоваз», поэтому новая модель была выбрана», – пояснил Дмитрий Песков журналистам, которые спросили почему была выбрана именно Lada Aura.Также Владимир Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал ее хорошей машиной, сообщали ранее РИА Новости. Президент России присутствовал на открытии новой трассы, проложенной на севере в обход Твери. Он сам выехал на участок автодороги M-11 «Нева» за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета.
Дорогу построили на год раньше поставленного срока. Она соединяет Москву с Санкт-Петербургом. Оценивается, что новый маршрут короче любого существующего ранее на 30-40 минут.
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