В Кремле оценили прогноз Дуды о войне с Западом после победы России на Украине

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Российские власти не разделяют польские прогнозы о том, что после победы РФ на Украине случится столкновение Москвы и Североатлантического альянса. Об этом на брифинге сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, мы не разделяем таких прогнозов», — прокомментировал пресс-секретарь главы государства.
До этого польский лидер Анджей Дуда заявлял, что победа РФ в украинском конфликте может столкнуть Москву и Запад. По словам главы Польши, в альянсе уже начали готовиться к возможным боевым действиям с ВС РФ.
Россия не единожды говорила о том, что не угрожает натовским странам, однако будет обращать внимание на потенциально опасные для ее интересов действия.
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