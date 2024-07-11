В Латвии женщину приговорили за флаг с надписью «Путин мой друг»

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В Латвии Рижский городской суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы за демонстрацию российской символики, передает латвийское информационное агентство Jauns.
Согласно обвинению, активистка Елена Крейле открыто заявляла о своей поддержке России с 7 марта по 15 июня 2023 года. Она вывесила в окнах своего дома сделанные вручную российские флаги, на одном из которых было написано «Путин мой друг».
Кроме того, женщина приклеила ленту в цветовой гамме трехцветного российского флага, красный плакат с гербом России и надписью «МВД России», а также фотографии четырех женщин, одна из которых была одета в красное платье и символикой СССР – серпом и молотом – на фоне российского флага. Обвинение потребовало для Клейре три с половиной года лишения свободы.
Клейре отвергла обвинения. Однако осенью прошлого года по другому уголовному делу суд приговорил ее к одному году условного лишения свободы за то же деяние. Этот приговор был обжалован и будет рассмотрен в сентябре этого года.
В начале июня в Латвии было возбуждено третье уголовное дело против Елены Крейле. По словам ее мужа Андрея Красноперова, это произошло из-за того, что Елена выставила кирпич в свое окно. По его словам, на кирпиче с одной стороны были изображены цвета российского трехцветного флага, а с другой – латвийского.
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Кроме того, женщина приклеила ленту в цветовой гамме трехцветного российского флага, красный плакат с гербом России и надписью «МВД России», а также фотографии четырех женщин, одна из которых была одета в красное платье и символикой СССР – серпом и молотом – на фоне российского флага. Обвинение потребовало для Клейре три с половиной года лишения свободы.
Клейре отвергла обвинения. Однако осенью прошлого года по другому уголовному делу суд приговорил ее к одному году условного лишения свободы за то же деяние. Этот приговор был обжалован и будет рассмотрен в сентябре этого года.
В начале июня в Латвии было возбуждено третье уголовное дело против Елены Крейле. По словам ее мужа Андрея Красноперова, это произошло из-за того, что Елена выставила кирпич в свое окно. По его словам, на кирпиче с одной стороны были изображены цвета российского трехцветного флага, а с другой – латвийского.
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Александр Климов