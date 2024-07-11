В Латвии женщину приговорили за флаг с надписью «Путин мой друг»

11 июля отмечается народный праздник — Крапивное заговенье, накануне Петрова дня. Крестьяне в этот день собирали крапиву. Из её волокон ткали мешки, верёвки и одежду. Волокна крапивы не уступают льну и хлопку по качеству.

История праздника

Традиции на Крапивное заговенье

Фото: istockphoto / Nikolay_Donetsk

Что можно делать 11 июля



В этот день варят щи с крапивой, а после 11 июля перестают добавлять её в свежем виде в супы и другие блюда, так как она теряет свой вкус. Вместо этого используют сушёную или консервированную крапиву.





В старину в преддверии Петрова дня ткали холсты из крапивы, которые помогали при болях в пояснице. Крапиву для этих холстов желательно было рвать голыми руками, так как считалось, что это помогает от болей в суставах. Также из листьев молодой крапивы получали волокно, которое конкурировало с льном и хлопком. Из него шили паруса, мешки, кули и даже одежду.

Фото: istockphoto / Ganna Zelinska





Также в этот день заготавливали веники из крапивы, развешивали их на чердаке или в доме. Верили, что это защищает от всего дурного.





На Крапивное заговенье устраивали народные гулянья, жгли костры. А если картофель был посажен рано, то уже можно было пробовать подкапывать молодой картофель.



Согласно преданию, отвары из крапивы, приготовленные на Крапивное заговенье, помогали победить болезни, вернуть молодость и даже продлить жизнь.





На Руси крапиве приписывали магические свойства. Её считали оберегом от сглаза, а веник из крапивы использовали для уборки дома, чтобы вымести все дурное.





В канун Петрова дня молодежь веселилась почти до самого утра, искала цветущее растение «Петров крест». Если его вырвать с корнем, то удача обеспечена. Считалось, что это растение может избавить от любой напасти и указать путь к кладу.







Что нельзя делать в Крапивное заговенье





В этот день не стоит спать днём, иначе к вечеру может разболеться голова.





Также не рекомендуется играть свадьбу 11 июля — в день иконы Божьей Матери Троеручицы. По народному поверью, брак, заключённый в этот день, может привести к разладу в семье.

Фото: istockphoto / Maria Symchych-Navrotska





Кроме того, в этот праздник не следует проводить финансовые операции, брать и отдавать деньги в долг. Считалось, что нарушение этого правила может привести к потере всего нажитого.



В этот день не стоит смотреть на радугу, чтобы не навлечь беду на свою семью.



Также не следует ругать или обижать детей. Иначе они станут пугливыми и капризными.



Приметы





Чтобы хорошо спать, часто клали под подушку веточку крапивы. Верили, что она обеспечит крепкий и спокойный сон.

Фото: istockphoto / ilona titova





Если ветра нет, а лес шумит, то скоро начнётся дождь. А если клён «плачет», то дождь начнётся через 3-4 дня.





Если начался листопад, то к сентябрю все деревья будут уже без листьев.





Поднявшаяся вода в реках говорит о том, что погода испортится. А если при хорошей погоде появилась радуга, то стоит ожидать беды.