Латвия приступила к уничтожению дорог на границе с Россией

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Латвийские власти начали перекапывать и делать непригодными для проезда дороги вблизи границы с Россией. Об этом сообщил журналист Алексей Стефанов.
В своём телеграм-канале он написал, что из запланированных к уничтожению сорока дорог, ведущих в Россию, одну уже полностью перекопали. Представитель Национальных вооружённых сил Латвии тем временем отметил, что остальные дороги ещё могут понадобиться для перемещения каких-либо грузов, поэтому их пока не трогают.
По его словам, было бы достаточно глупо сначала раскапывать дорогу, а потом закапывать и утрамбовывать проезжую часть обратно. Поэтому придётся выждать какое-то время для того, чтобы определить, какие из дорог могут ещё быть использованы для обслуживания границы.
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