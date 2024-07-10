Эстония, Литва и Латвия хотят выйти из единой энергосистемы с РФ и Белоруссией

Эстония, Литва и Латвия хотят выйти из единой электроэнергетической системы с Белоруссией и Россией (БРЭЛЛ). О решении этих трех стран Прибалтики не продлевать контракт об электроснабжении, а также о намерении полностью перейти на новую систему к февралю 2025 года, говорится в совместном заявлении на сайте Минэнерго Литвы.

«В ближайшие недели операторы Балтийской системы энергопередачи проинформируют другие стороны о своем совместном решении не продлевать контракт по БРЭЛЛ <...>. После решения о непродлении контракта БРЭЛЛ страны Балтии проведут испытания собственной системы и синхронизируются с сетями континентальной Европы в феврале 2025 года», - говорится в совместном заявлении прибалтийских стран.





Эстония, Литва и Латвия хотят синхронизировать свои сети с Европой через Польшу. После соединения с европейской системой, они отключатся от БРЭЛЛ, о чем должны сообщить России и Белоруссии за шесть месяцев.Ранее сообщалось, что Польша и государства Прибалтики желают защититься от России, создав непреодолимое препятствие на границе с РФ и Белоруссией по единой схеме, сообщает чешское издание Lidovky.По словам журналистов, заплатить за этот новый «железный занавес» Польша и Прибалтика предлагают Европейскому Союзу. Они позиционируют проект как общеевропейский проект и планируют привлечь ЕС к финансированию в размере 2,4 миллиардов евро.