Путин назвал главную задачу сотрудников ГАИ в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что задача сотрудников ГАИ заключается не в том, чтобы ловить кого-либо, а в том, чтобы следить за безопасностью на дорогах. Об этом Путин сообщил в рамках совещания с членами правительства РФ в режиме ВКС.