Путин назвал главную задачу сотрудников ГАИ в России

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что задача сотрудников ГАИ заключается не в том, чтобы ловить кого-либо, а в том, чтобы следить за безопасностью на дорогах. Об этом Путин сообщил в рамках совещания с членами правительства РФ в режиме ВКС.
Глава государства отметил, что был крайне удивлен тому факту, что регистрацией аэродромной техники занимался Минсельхоз. Путин добавил, что ранее все начиналось с регистрации сельскохозяйственной техники (тракторов, комбайнов). Чтобы у ГАИ не было перегрузок с задержанием трактористов и комбайнеров, эти полномочия были переданы министерству сельского хозяйства.
Российский лидер добавил, что к задачам сотрудников ГАИ также относится снижение смертность на дорогах и количества аварий.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Жуковском сотрудники Госавтоинспекции провели с дошкольниками «Брейн-ринг». Мероприятие было приурочено ко Дню матери.
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Российский лидер добавил, что к задачам сотрудников ГАИ также относится снижение смертность на дорогах и количества аварий.
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Екатерина Коршунова