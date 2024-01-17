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СКР возбудил дело о массовых беспорядках после протестов в Башкирии

17 января 2024, 16:27
Фото: iStock/Michał Chodyra

Фото: iStock/Michał Chodyra

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Башкирии. Об этом сообщил глава общественного совета МВД республики Рафаил Диваев.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено согласно ст. 212 УК РФ. Сотрудники полиции призвали участников протеста разойтись, еще раз объявив акцию незаконной. После чего начались стычки людей и силовиков.

По словам Диваева, массовые беспорядки являются угрозой национальной безопасности государства, по этой причине наказание по данной статье достаточно серьезное.


Напомним, после вынесения приговора экоактивисту Фаилю Алчинову* начались столкновения между силовиками и митингующими. Алчинова*, выступавшего на акциях протеста против добычи золота, приговорили к четырём годам лишения свободы.

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#уголовное ук
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#протесты
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Рейс Сочи — Петербург приземлился в Саратове из-за неадекватной пассажирки
17 января 2024, 17:03

Фото: istockphoto/AlxeyPnferov

Самолет, который летел из Сочи в Петербург, приземлился в Саратове из-за неадекватной женщины.
Telegram-канал «ЧП Сочи» сообщает, что 17 января пассажиры самолета рассказали, что рейс сел в аэропорту Гагарин. Причиной посадки явилось неадекватное поведение одной из пассажирок.

Очевидицы сообщают, что женщина могла быть в состоянии алкогольного опьянения. Её сняли с самолета, а рейс был задержан на час.

«Командир сказал, что заполнят документы, и мы полетим до пункта назначения», — сказала очевидица, пишет Telegram-канал.
Ранее самолет Bombardier авиакомпании «Ямал», перевозивший 44 пассажира на рейсе из Горно-Алтайска в Салехард, был вынужден совершить посадку в Новосибирске из-за технической неисправности, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в понедельник.

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#самолет
#пассажир
#общество
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Участницу «Пацанок» Анну Тихую осудили на 1,3 года за избиение прохожей
17 января 2024, 16:40

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Участнице ТВ-шоу «Пацанки» Анне Тихой вынесли приговор за избиение случайной прохожей, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Осень 2022 года Тихая избила незнакомую девушку на остановке. Пострадавшая обратилась в больницу, где у неё диагностировали перелом глазницы со смещением и черепно-мозговую травму.

После того как пострадавшая от рук Тихой написала заявление в полицию, в отношении участницы 6-го сезона популярного шоу возбудили уголовное дело.

Судебный процесс длился больше года, однако, сегодня стало известно, что суд вынес Тихой обвинительный приговор в виде 1,3 года условного срока. Помимо этого, Тихая должна выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

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#суд
#приговор
#уголовное шоу
#избиение
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В свердловской области закрыли два кафе после вспышки гепатита у клиентов
17 января 2024, 16:37

Фото: istockphoto/SyhinStas

Суд в Краснотуринске Свердловской области принял решение приостановить работу двух закусочных после вспышки гепатита А у посетителей.
Об этом 17 января сообщило региональное управление Роспотребнадзора, пишут «Известия».

«Суд приостановил работу двух закусочных «Гиро» на 90 суток. На сегодняшний день в Краснотурьинске выявлены 12 заболевших гепатитом А среди клиентов закусочных», —сказано в сообщении пресс-службы.
По каждому случаю заболевания специалисты проводят эпидемиологическую проверку. В данный момент под наблюдением медиков организовали вакцинацию контактных лиц, привили 119 человек.

Также сотрудники ведомства вместе с волонтерами проводят обход домов и учреждений рядом с закусочными, чтобы выявить заразившихся, которые не стали обращаться за помощью. Таким образом нашли одного из 12 заболевших.

После выявлении связи вспышки гепатита А с кафе «Гиро» туда направили специалистов для проверки, во время которой обнаружили серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В кафе не было водоснабжения, у продукции не было товарно-сопроводительных документов. Сотрудники кафе не проходили медобследование и готовили для клиентов в личной одежде. Также владелец кафе не сообщал Роспотребнадзору о начале предпринимательской деятельности.

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#кафе
#проверка
#роспотребнадзор
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В мозге челябинского школьника врачи обнаружили клубок из глистов
Челябинский школьник чуть не умер из-за паразита в головном мозге
17 января 2024, 16:31

Фото: iStock/gorodenkoff

В Челябинской области в мозг 12-летнего школьника проникли личинки паразита, после того, как он погладил бездомную собаку. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, мальчик начал испытывать проблемы с учебой и повысилась сонливость. Родители списали это на загруженность ребенка. Однако чуть позже у него начали отказывать руки и ноги, а также перекосило лицо.

Подростка госпитализировали в областную больницу, где нейрохирурги обнаружили у пациента эхинококкоз головного мозга. Оказалось, что личинки паразита проникли в мозг мальчика и соединились в узел из множества кист. Уточняется, что паразитами можно заразиться от контакта с бездомными животными. Обычно они поражают печень и легкие.

Врачам удалось благополучно удалить живое новообразование. Сейчас мальчик проходит восстановительный период.

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#родители
#мальчик
#врачи
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СК: При протестах в Башкортостане пострадали сотрудники полиции
17 января 2024, 16:30

Фото: iStock/Tero Vesalainen

При разгоне протестов в Башкортостане пострадали сотрудники полиции, об этом сообщили в Следственном комитете по региону.
Напомним, беспорядки в Баймаке начались после оглашения приговора экоактивисту Фаилю Алчинову*. Его приговорили к четырём годам решения свободы.

Сотрудники Росгвардии пытались оттеснить собравшуюся толпу, однако, митингующие начали сопротивляться. В результате, между правоохранителями и протестующими начались столкновения.

Как сообщили в СК, пострадало несколько сотрудников полиции. Возбуждено дело о применении насилия в отношении представителей власти.

О количестве пострадавших и степени тяжести их травм пока ничего не сообщается.

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#ск
#полиция
#митинг
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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на трассе М3 в Брянской области
17 января 2024, 15:52

Фото: iStock/camptoloma

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на трасе М3 у населенного пункта Севск в Брянской области. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«В результате аварийной посадки вертолета на участке трассы М3 вблизи Севского района Брянской области произошел обрыв высоковольтной линии. Пострадавших нет», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате повреждения высоковольтной линии без электричества остались жители Севского, Суземского, Брасовского и Комаричского районов.

При этом сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» оперативно восстановили электроснабжение благодаря дополнительным источникам питания. В двух других районах Богомаз обещает восстановить в ближайшее время.

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#трассы
#жители
#россети
#сотрудники
#вертолёт
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В Новосибирске пять человек пострадали в результате прорыва теплотрассы
17 января 2024, 15:45

Фото: iStock/tanyss

В Новосибирске пять человек получили ожоги в результате прорыва теплотрассы, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, трубу с кипятком прорвало на улице Петропавловской. Вверх поднялся столб воды высотой в 7-8 метров. В результате, в больницу с ожогами обратились пять человек. Получили повреждения и припаркованные поблизости машины.

Также сообщается, что ещё одну трубу прорвало на новосибирской улице Сибиряков-Гвардейцев.

Ранее травмы из-за кипятка получили травмы 11 жителей Нижнего Новгорода. Труба лопнула в доме XIX века постройки на Студёной улице. Пострадавшие были доставлены в больницу с ожогами 1-2 степени.

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В Подмосковье обстреляли автобус с командой МХЛ «СКА-Карелия»

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#ожоги
#трубы
#пострадавшие
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Подмосковная полиция ищет обстрелявшего автобус злоумышленника
17 января 2024, 15:38

Фото: Istockphoto / z1b

В Подмосковье ищут нарушителя общественного порядка, который открыл стрельбу по автобусу в Балашихе. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МВД России по Московской области.
«Поздно вечером 16 января в дежурную часть в Балашихе поступило сообщение о повреждении автобуса. По предварительным данным, на шоссе Энтузиастов пассажир легкового автомобиля иностранного производства выстрелил, предположительно, из травматического пистолета в сторону автобуса, двигавшегося в попутном направлении. После этого он скрылся. Пострадавших нет, повреждена левая часть стекла автобуса», – говорится в сообщении.
Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника. Его действиям будет дана правовая оценка.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщал, что в Московской области неизвестный выстрелил в автобус с командой Молодёжной хоккейной лиги «СКА-Карелия». Спортсмены возвращались домой со стадиона «Балашиха Арена». Стреляли из автомобиля Audi A6 с прибалтийскими номерами.

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#полицейские
#балашиха
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#стрельба
#безопасность
#московская область
#подмосковье
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В Перми подростки отпинали шедшего по улице в мороз раздетого мальчика
В Перми подростки отпинали шедшего по улице в мороз в одних трусах мальчика
17 января 2024, 15:31

Фото: istock / mrohana

В перми школьники издевались над сверстником и попали на камеру. Подросток по неизвестной причине бежит по улице в одном нижнем белье, а один их хулиганов подгоняет его пинками. Об этом информирует телеграм-канал «Пермь. ЧП, ДТП, новости».

Местные жители в комментариях пишут, что это происходит на Камской улице. Отмечается, что последние 2 дня в городе держится 20-ти градусный мороз.

В пресс-службе управления МВД сообщили изданию «Подъём», что сообщений и обращений в ОМВД России «Пермский» по этому поводу не поступало. При этом, согласно данным, размещенным в Сети, сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге подростку проломили голову за надпись «white» на футболке. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#подросток
#школьники
#жители
#избиение
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