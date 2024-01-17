СКР возбудил дело о массовых беспорядках после протестов в Башкирии

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Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Башкирии. Об этом сообщил глава общественного совета МВД республики Рафаил Диваев.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено согласно ст. 212 УК РФ. Сотрудники полиции призвали участников протеста разойтись, еще раз объявив акцию незаконной. После чего начались стычки людей и силовиков.
По словам Диваева, массовые беспорядки являются угрозой национальной безопасности государства, по этой причине наказание по данной статье достаточно серьезное.
Напомним, после вынесения приговора экоактивисту Фаилю Алчинову* начались столкновения между силовиками и митингующими. Алчинова*, выступавшего на акциях протеста против добычи золота, приговорили к четырём годам лишения свободы.
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По словам Диваева, массовые беспорядки являются угрозой национальной безопасности государства, по этой причине наказание по данной статье достаточно серьезное.
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Екатерина Коршунова