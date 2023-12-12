РФ ратифицировала соглашение с Белоруссией о совместных центрах боевой подготовки

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как стало известно, центры подготовки будут открываться на основании совместных решений министерств обороны двух государств. Во время выполнения совместных задач личный состав будет носить форму и знаки отличия, которые установят в национальных ВС, при условии, что не будет принято другого согласованного решения.
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