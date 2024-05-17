Путин одобрил идею совместно развернуть флаги России и Китая на Марсе

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Президент РФ Владимир Путин поддержал идею о том, чтобы в будущем китайский и российский флаги вместе были развернуты на Марсе, передает РИА Новости.
Во время визита в Харбин в пятницу Путин посетил Харбинский политехнический университет, где ему показали экспозицию, посвященную космическим технологиям. В рамках презентации главе государства продемонстрировали макет марсохода с технологией автоматического разворачивания флага.
Китайские представители выразили желание продолжить сотрудничество с Россией в космической сфере, чтобы вместе развернуть флаги обеих стран на Марсе.
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Китайские представители выразили желание продолжить сотрудничество с Россией в космической сфере, чтобы вместе развернуть флаги обеих стран на Марсе.
«Хорошая идея», — прокомментировал предложение Путин.Харбинский политехнический университет является одним из ведущих технических вузов Китая и крупным центром ключевых научно-технических разработок и инноваций.
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Артем Кузьмин