На Марсе нашли гигантский вулкан, который всегда был на виду: Что известно, фото

Фото: istock / Cobalt88
В ходе 55-й научной конференции по Луне и планетам ученые из международного Института поиска внеземного разума (SETI) сообщили, что около экватора Марса обнаружили огромный потухший вулкан.
Образование такое явное, что остаётся только гадать, как ученые его не заметили. Кадры местности доступны с 1971 года со времён миссии NASA Mariner 9. Совместно с некоторыми другими факторами область вулкана может стать целью для высадки очередного марсохода.
Новый вулкан получил название Гора Ночи или Ноктис (Noctis Mons), что означает «ночь» на латыни. Его идентифицировали, как «щитовой», то есть вулкан пологой формы. По периметру расположены вулканические отложения, в том числе псевдократеры. На Земле такие вулканы расположены на Гавайях.
Фото: NASA Mars Global Surveyor
Расположение вулкана Ноктис на общем плане Марса
«Его открытие указывает на новое захватывающее место для поиска жизни и потенциальное направление для будущих исследований роботов и людей», — отмечается в заявлении института.
Фото: NASA Mars Global Surveyor
Вулкан Ноктис в экваториальной зоне Марса, рядом с которым могут располагаться льды
На сегодняшний день остается открытым вопрос, может ли Ноктис выбросить на поверхность хотя бы немного маглы, или геологическая активность полностью утрачена.
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Как обнаружили новый вулкан на Марсе?Исследование области в восточной части Лабиринта Ночи в экваториальной зоне Марса проводились с целью на обнаружение залежей водяного льда. Вода является кислородом для дыхания и ракетным топливом для возвращения экспедиций на Землю. До этого в регионе нашли реликтовый ледник, объёма воды которого, по предварительным данным, хватит для покрытия всего Марса сплошным слоем глубиной примерно двух метров. Таки образом, склоны вулкана могут стать целью для новой экспедиции на Красную планету.
Фото: NASA Mars Global Surveyor
Расположение вулкана Ноктис на общем плане Марса
Размеры вулкана НоктисДиаметр Горы Ночи составляет порядка 250 км, а максимальная высота — чуть больше 9 м. Самый большой щитовой вулкан на Земле обнаружен на дне Тихого океана. Его диаметр составляет 650 км, а высота — 4 км. На Марсе этот вулкан стал седьмым по высоте образованием рельефа. Первое место занимает гора Олимп высотой 21 км — это самый высокий из известных объектов в Солнечной системе.
«Его открытие указывает на новое захватывающее место для поиска жизни и потенциальное направление для будущих исследований роботов и людей», — отмечается в заявлении института.
Фото: NASA Mars Global Surveyor
Вулкан Ноктис в экваториальной зоне Марса, рядом с которым могут располагаться льды
Почему вулкан не нашли раньше?До этого участок, где обнаружили вулкан, многократно фотографировал космические аппараты, начиная со станции «Маринер-9» в 1971 году. Но вулкан оказался настолько эродирован, что до этого его не могли идентифицировать. При этом, как утверждают эксперты, это значимая находка на ландшафте Марса.
На сегодняшний день остается открытым вопрос, может ли Ноктис выбросить на поверхность хотя бы немного маглы, или геологическая активность полностью утрачена.
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Алина Юрчак