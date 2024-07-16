Путин оценил качество машины Lada Aura

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин после поездки за рулем Lada Aura назвал ее хорошей машиной, передает его слова РИА Новости.
Ранее Путин присутствовал на открытии новой трассы, проложенной на севере в обход Твери. Он сам выехал на участок автодороги M-11 «Нева» за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета.
Дорога была построена на год раньше поставленного срока и соединяет Москву с Санкт-Петербургом. Оценивается, что новый маршрут короче любого существующего ранее на 30-40 минут.
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