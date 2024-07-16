Владимир Путин прибыл на открытие последнего участка М-11 «Нева» на Lada Aura

Фото: Сайт Кремля
Сегодня Президент России Владимир Путин приехал на открытие завершающего участка северного обхода Твери на трассе М-11. Он сделал это за рулём отечественного автомобиля Lada Aura.
Пресс-служба Кремля опубликовала кадры с этого события.
Движение по дороге запустят сегодня. Строительство участка завершили на год раньше запланированного срока, и теперь он является последним элементом для открытия скоростной трассы от Санкт-Петербурга до Казани.
Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, сообщил, что Путин лично опробует новую дорогу. Он также отметил, что трасса М-11, скорее всего, будет загружена и, возможно, её придётся расширять.
Кроме того, стало известно, что 16 июля Владимир Путин в режиме видеоконференции откроет трассу «обход Тольятти».
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Движение по дороге запустят сегодня. Строительство участка завершили на год раньше запланированного срока, и теперь он является последним элементом для открытия скоростной трассы от Санкт-Петербурга до Казани.
Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы государства, сообщил, что Путин лично опробует новую дорогу. Он также отметил, что трасса М-11, скорее всего, будет загружена и, возможно, её придётся расширять.
Кроме того, стало известно, что 16 июля Владимир Путин в режиме видеоконференции откроет трассу «обход Тольятти».
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Мира Полтева