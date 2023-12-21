Путин подписал указ о поддержке семей с детьми, пострадавшими от агрессии Украины

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки семей с детьми, пострадавшими от агрессии Украины. Об этом говорится на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Размер пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода конкретной семьи.
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Екатерина Коршунова