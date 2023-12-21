ВЦИОМ рассказал, сколько россиян считают Путина политиком года

Фото: сайт Кремля
Президента РФ Владимира Путина назвали политиком года 55% россиян, 21% считают политиком года председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Соответствующие данные приводит ВЦИОМ.
По информации ВЦИОМ, восемнадцать процентов опрошенных назвали политиком года министра иностранных дел Сергей Лавров, четыре процента сделали свой выбор в пользу министра обороны Сергея Шойгу.
Отмечается, что опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8 и 16 декабря. В нем участвовали 1,6 тысячи респондентов. Процент предельной погрешности выборки не превышает 2,5%.
Ранее сообщалось, что российскому президенту Владимиру Путину доверяют 77,7% россиян, а его деятельность одобряют 74,6%. Согласно результатам исследования, большинство россиян считают, что Владимир Путин хорошо работает на своем посту.
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Отмечается, что опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 8 и 16 декабря. В нем участвовали 1,6 тысячи респондентов. Процент предельной погрешности выборки не превышает 2,5%.
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Екатерина Коршунова