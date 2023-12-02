Путин подписал указ о соцвыплатах родителям детей-инвалидов

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Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий родителям детей с инвалидностью одновременно работать неполный рабочий день и получать социальные выплаты в размере десяти тысяч рублей. Соответствующий документ опубликован на российском портале правовой информации.
«Установить ежемесячные выплаты лицам, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом младше 18 лет или инвалидом с детства I группы...: а) родителю или опекуну, неработающему либо осуществляющему трудовую деятельность на условиях неполного рабочего времени, — в размере 10 тысяч рублей», — регламентирует указ.
Уточняется, что для других категорий «неработающих лиц» соцвыплата составит 1200 рублей. Нововведения начнут действовать 1 января 2024 года.
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Диана Аванесян