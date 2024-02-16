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Путин подписал указ об обновлении стратегии развития ИИ

Путин обновил Национальную стратегию развития ИИ до 2030 года
16 февраля 2024, 02:42
Фото: РИА Новости/Сергей Ильин

Фото: РИА Новости/Сергей Ильин

Президент России Владимир Путин подписал указ об обновлении Национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 года. Различные изменения и дополнения заняли около 40 страниц.
В обновленном документе кратко изложены изменения, происходившие в 2022-2023 годах: односторонние ограничительные меры со стороны недружественных России стран, дополнительные международные препятствия для развития ИИ в РФ и изменения в экономической сфере.

Среди новых вызовов обозначены нехватка вычислительных мощностей, ограничение недружественными странами доступа к технологиям ИИ, недостаточное развитие российских ИИ-решений, нехватка высококвалифицированных специалистов и инновационных разработок в этой области.


В то же время, в качестве вызовов называются низкий уровень внедрения технологий ИИ в государственном управлении, нормативные барьеры и необходимость защиты персональных данных при создании и обучении моделей ИИ.

Обновленные принципы разработки и использования технологий ИИ включают прозрачность и подотчетность работы ИИ, а также доступ пользователей к информации об алгоритмах без дискриминации.

Кроме того, поставлена задача повышения уровня доверия населения к этим технологиям с 55 % в 2022 году до не менее 80 % к 2030 году. Одновременно ставится задача увеличить количество выпускников университетов, подготовленных в области искусственного интеллекта, с 3 000 до 15,5 000 человек в год.

К концу третьего десятилетия XXI века ежегодный объем оказываемых услуг по разработке и внедрению решений в области ИИ должен увеличиться с 12 млрд рублей в 2022 году до не менее 60 млрд рублей. Также планируется увеличить долю приоритетных отраслей экономики, готовых к внедрению ИИ, до 95 %.

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Умер ребенок, пострадавший во время пожара в Благовещенске
СК: умер ребенок, пострадавший во время пожара в Благовещенске, заведено дело
16 февраля 2024, 03:48

Фото: iStock/ViktorCap

Ребенок, пострадавший в результате пожара в квартире в Благовещенске 3 февраля, скончался в больнице, сообщили в пресс-службе СУСК Приамурья.
В отношении 24-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, мать оставила трехлетнего сына в одиночестве в квартире, закрыв за собой дверь. Позже произошел пожар, и ребенка нашли в горящей комнате за диваном. Спасатели МЧС извлекли мальчика с тяжелыми ожогами, и его доставили в больницу. Несмотря на усилия медицинского персонала, ребенок скончался 15 февраля.

Следственный отдел по городу Благовещенск СУСК по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении матери ребенка, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности. Следствие продолжается, и отмечается, что уголовные дела в отношении матери ребенка объединены в одно.

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ЦРУ обвинили в фальсификации дела о связях Трампа с Россией
Журналисты: расследование о связях Трампа с Россией было сфальсифицировано ЦРУ
16 февраля 2024, 03:40

Фото: сайт Кремля

Расследование спецслужб США о связях бывшего президента Дональда Трампа с Россией, которое впоследствии было опровергнуто Москвой и Вашингтоном, оказалось сфальсифицированным ЦРУ.
Об этом говорится в совместной публикации журналистов Мэтт Таибби и Алекс Гутентаг, а также американского писателя Майкла Шелленберга на онлайн-платформе Substack.

По их данным, ЦРУ «сфальсифицировали разведданные», чтобы замаскировать тот факт, что Россия в 2016 году выражала предпочтение экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, а не Трампу. Авторы статьи утверждают, что на самом деле Россия не боялась Хиллари Клинтон и поддерживала ее, так как это было выгодно для них.

По словам их источников, близких к комитету палаты представителей США по разведке, содержащиеся в докладе разведданные были подделаны. Их организованный характер был таков, что выглядело, будто президент России Владимир Путин поддерживал Трампа, хотя свидетельства указывали на обратное.

Авторы публикации также утверждают, что за подделкой разведданных стоял Джон Бреннан, который в то время возглавлял ЦРУ. Он также приказал установить наблюдение за двадцатью помощниками Трампа еще до выборов 2016 года и склонил руководителей разведки союзных стран к проведению «атак» на соратников Трампа.

Подчеркивается, что все это начиналось как политическое предприятие, а не как расследование в области национальной безопасности. Расследование против Трампа проводилось с целью нанести ему ущерб и «никак не касалось отношений с Россией».

В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Дарэм заключил, что ФБР использовало «сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию» для запуска расследования.

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Полу Маккартни вернули гитару, украденную у него более 50 лет назад
Telegraph: Полу Маккартни вернули гитару, украденную у него более 50 лет назад
16 февраля 2024, 03:30

Фото: iStock/eugenesergeev

Бывший участник группы Beatles Пол Маккартни вернул свою бас-гитару, которая была украдена у него более 50 лет назад, сообщает газета Telegraph.
Инструмент, приобретенный Маккартни в 1961 году еще до того, как «битлы» стали всемирно известными, был похищен из его фургона 10 октября 1972 года.

Поиск пропавшей гитары, производства немецкой компании Höfner, начался в 2023 году по инициативе самого производителя. Выяснилось, что инструмент был украден бедным жителем лондонского района Ноттинг-Хилл, который затем продал его владельцу местного паба. Гитара была обнаружена на чердаке дома, где проживает семья владельца паба.

Маккартни воссоединился с инструментом в декабре, но на установление его подлинности ушло еще два месяца. В настоящее время стоимость гитары оценивается компанией как минимум в 10 миллионов фунтов стерлингов. Сам Маккартни купил ее в 1961 году всего за 30 фунтов, а вор, укравший инструмент, продал его за небольшие деньги и несколько пинт пива.

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Минюст обвинил информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена
Минюст США обвинил информатора ФБР в даче ложных показаний по делу Байдена
16 февраля 2024, 02:56

Фото: iStock/Liderina

Министерство юстиции США предъявило обвинение информатору Федерального бюро расследований (ФБР) Александру Смирнову. Его подозревают в предоставлении ложных показаний относительно предполагаемой роли президента Джо Байдена в деловых операциях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma.
По версии Минюста, 43-летний Смирнову 43 года в июне 2020 года заявил правоохранительным органам, что несколько лет назад получил информацию от топ-менеджеров Burisma о предполагаемом найме Хантера Байдена и о предполагаемой даче взятки как ему, так и его отцу «для защиты от всех видов проблем».

По словам обвиняемого, предполагалось, что старший Байден использует свое должностное положение для прекращения расследования в отношении компании и «разбирательства с тогдашним генеральным прокурором Украины».

Смирнов был задержан в аэропорту Лас-Вегаса 14 февраля по прибытии из-за рубежа. Ожидается, что он впервые предстанет перед судом в четверг. Максимальное наказание по данному делу может составить до 25 лет лишения свободы.

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#байден
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Раскрыто убийство 30-летней давности, совершенное на Бейкер-стрит
В Британии раскрыли убийство 30-летней давности, совершенное на Бейкер-стрит
16 февраля 2024, 02:47

Фото: iStock/Zolnierek

Полиция в Лондоне раскрыла убийство, совершенное 30 лет назад, возле вымышленного дома Шерлока Холмса на знаменитой улице Бейкер-стрит, сообщает газета Daily Telegraph.
Преступление произошло 8 августа 1994 года, когда неизвестный напал на проститутку колумбийского происхождения Марину Коппель в ее арендованной квартире и нанес ей более 140 ножевых ранений. В то время следователи обладали уликами в виде волос на кольце жертвы и кровавого отпечатка, но не могли провести анализ ДНК из-за отсутствия необходимых технологий.

Исследования были проведены лишь в 2022 году. Главным подозреваемым оказался Сандип Патель, которому в момент убийства был 21 год. В то время он работал в газетном киоске Sherlock Holmes News на улице Бейкер-стрит. В 2023 году Пателю было предъявлено обвинение в убийстве. По обвинению, во время нападения он заставил Коппель сообщить свой пин-код и использовал ее банковскую карту для снятия денег.

Патель отрицал свою причастность к убийству. Пприсяжным суда Лондона потребовалось три часа и десять минут, чтобы признать его виновным.

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В США спрогнозировали рост госдолга до 200% от ВВП к 2050 году
Счетная палата США: госдолг к 2050 году грозит составить 200% от ВПП страны
16 февраля 2024, 02:39

Фото: istock / rarrarorro

Государственный долг США будет продолжать расти быстрее, чем экономика страны, и достигнет объема, соответствующего 200% от национального ВВП к 2050 году. Такой прогноз опубликовала американской Счетная палата.
«Федеральному правительству грозит неустойчивая финансовая траектория в долгосрочной перспективе, что создает серьезные проблемы для экономики, безопасности и социальной сферы, если эта проблема не будет решена. Наш анализ финансового состояния страны показал, что долг будет расти быстрее, чем экономика, достигнув 200% от ВВП к 2050 году, если политика доходов и расходов останется неизменной», — говорится в документе.
Прогноз предполагает, что государственные расходы в процентном соотношении к ВВП вырастут до рекордного уровня к 2030 году, что в частности будет обусловлено повышением процентных ставок.

«Конгрессу и администрации придется принять трудные бюджетные и политические решения для коррекции ключевых факторов, способствующих росту федерального долга, и изменения бюджетной траектории. Чем раньше будут приняты меры по изменению долгосрочной бюджетной траектории, тем менее радикальные меры придется принимать», — утверждается в отчете Счетной палаты США.
Согласно данным бюджетного управления Конгресса США, дефицит федерального бюджета вырастет с $1,6 триллиона в 2024 финансовом году до $2,6 триллиона в 2034 году. Одновременно ожидается, что публичный долг страны вырастет с 99% ВВП в конце 2024 года до 116% ВВП в 2034 году, что станет рекордным значением за всю историю.

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Меган Фокс обидела украинских женщин шуткой про надувных кукол
Голливудская актриса сравнила себя на фото с украинскими надувными куклами
16 февраля 2024, 02:08

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Голливудской актрисе Меган Фокс пришлось оправдываться за свою шутку об украинских женщинах. В своем Instagram* она опубликовала фотографию с вечеринки по случаю победы команды «Канзас-Сити Чифс» в финале чемпионата по американскому футболу (Супербоул).
«Оказывается, это была только неудачная фотография с мобильного телефона, где я выглядела, как украинская надувная кукла. На самом же деле, я выгляжу как одна из тех супердорогих силиконовых секс-кукол, которые можно купить только в Японии», — подписала фото Фокс.
В результате ей написали тысячи комментариев по поводу того, что это грубо и что самой Меган Фокс далеко до украинских женщин.

«Боже. Это не то, что я имела в виду. Украинские женщины горячие и потому в моем воображении надувные куклы тоже были бы горячими», — ответила актриса одному из комментаторов.
Меган Фокс - американская актриса и фотомодель. Известна как исполнительница роли Микаэлы Бейнс в фильмах «Трансформеры» и «Трансформеры: Месть падших», а также по роли Эйприл О’Нил в «Черепашках-ниндзя» и «Черепашках-ниндзя 2». Самая сексуальная женщина по версии журнала FHM (2008).

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В Бельгии раскритиковали предложение G7 по замороженным активам РФ
В Euroclear назвали прямой конфискацией предложение G7 отдать активы РФ Украине
16 февраля 2024, 01:32

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Глава международной площадки Euroclear в Бельгии Лив Мостри подверг критике предложение «Большой семерки» (G7) о возможности использования замороженных активов России для восстановления Украины. В интервью газете Financial Times она назвал это «непрямой конфискацией».
«Использование активов, которые не принадлежат вам, в качестве залога, очень близко к непрямой конфискации или ожиданию будущей конфискации, что может оказать на рынки такое же влияние, как и прямая конфискация», — отметила генеральный директор депозитария.
В Euroclear находится замороженных около 191 млрд евро российских активов.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза и «Большая семерка» обсуждают возможность использования заблокированных российских активов на сумму более 250 млрд долларов в качестве залога для финансирования восстановления Украины.

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Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ» о решении покинуть клуб летом
L’Equipe: Мбаппе сообщил руководству «ПСЖ», что покинет клуб летом
16 февраля 2024, 00:46

Фото: istockphoto.com/Rost-9D

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе сообщил президенту футбольного клуба Нассеру Аль-Хелаифи о своем намерении покинуть команду в качестве свободного агента.
Точные даты ухода пока обсуждаются сторонами, но решение окончательно — это произойдет летом 2024 года, заявил инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X (бывший Twitter).

По данным издания El Debate, форвард подпишет 6-летний контракт с «Реалом», с ежегодной зарплатой в размере 32 миллионов евро после уплаты налогов. Также игрок получит подписной бонус в размере 100 миллионов евро от «Сливочных».

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В текущем сезоне 25-летний форвард забил 31 гол и сделал 7 результативных передач в 30 матчах по всем турнирам. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро. Контракт форварда с парижским клубом действует до июня 2024 года.

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