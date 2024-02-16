Путин назначил нового замглавы Федеральной службы судебных приставов

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Рагозина новым заместителем главы Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.
«Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного пристава Российской Федерации», — говорится в документе.
Также Рагозину присвоено звание генерал-майора внутренней службы.
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«Назначить Рагозина Алексея Николаевича заместителем директора Федеральной службы судебных приставов — заместителем главного судебного пристава Российской Федерации», — говорится в документе.
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Артем Кузьмин